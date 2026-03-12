Urtasun replica a Trump que España "en ningún caso" va a colaborar en "su guerra ilegal" contra Irán

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, comparece ante los medios tras una reunión con el sector audiovisual español, a 7 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha replicado al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, que en ningún caso España va a colaborar en su "guerra ilegal" contra Irán.

"Efectivamente nosotros no estamos colaborando con una guerra ilegal no amparada por el derecho internacional porque España está donde tiene que estar, que es al lado de la diplomacia y la negociación como forma de solucionar las controversias y al lado del derecho internacional y al lado del sistema de las Naciones Unidas", ha manifestado tras visitar la exposición 'Museo La Cañada'.

Este miércoles Trump reiteró que el Gobierno de España "no coopera" en materia de defensa y ha vuelto a amenazar con cortar el comercio bilateral.

Ante este nuevo reproche del mandatario norteamericano, Urtasun ha insistido en que el Gobierno "no va a colaborar con esta guerra de agresión ilegal" y ha expuesto su preocupación por las informaciones que han empezado a aparecer sobre el bombardeo de una escuela con más 150 niñas en Teherán.

"Parece que las primeras informaciones que aparecen vinculan eso al bombardeo lanzado en este caso por Estados Unidos y por Israel y si ese fuera el caso estaríamos hablando de un crimen de guerra gravísimo que esperemos evidentemente que sea investigado por la Corte Penal Internacional", ha zanjado.