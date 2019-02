Van Den Eynde dice que Junqueras no quiso dar "minutos" al "mitin" de la acusación y se complementó con Forn

Publicado 14/02/2019 19:29:06 CET

Homs dice que la diferencia de estrategias de defensa permite "contrastar mejor y llegar más lejos en términos de defensa".

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andreu Van Den Eynde, abogado del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras, ha explicado este jueves que su defendido se ha negado a contestar a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce VOX para no dar "minutos" al "mitin" de una "acusación extravagante" y opina que en todo caso esta estrategia se complementa con la elegida por el exconseller Joaquim Forn, que sí ha contestado a todas las partes.

"Es muy complementaria", ha señalado preguntado por esa divergencia entre las estrategias de su defendido, de ERC; y Forn, del PdeCat. "Pensad que cada uno escoge su estrategia. Forn tiene un grado de detalle, y lo ha demostrado, sobre lo que ocurrió en Cataluña que para nosotros es muy importante. Junqueras seguramente tiene otro tipo de conocimiento y de valor", ha apuntado.

En la misma línea, ha incidido en que "todas las estrategias son complementarias" y se ha mostrado "muy contento de que cada uno pueda escoger la suya", para incidir en que "no es una decisión de hoy" porque él ha mantenido la misma estrategia desde la primera citación judicial por este asunto en noviembre de 2017.

"Nunca hemos sucumbido a la estrategia de esta acusación extravagante. No vamos a darle minutos a las acusaciones para que expliquen a través de sus preguntas su teoría artificial de lo sucedido en Cataluña porque eso se desmontará por las pruebas", ha comentado.

Asimismo, ha señalado que tanto él como el propio Junqueras se han quedado "satisfechos" y "muy contentos de que haya podido explicar todo lo que sucedió de forma muy extensa y defenderse". "Hay dos puntos de vista, hay una explicación de hechos y política y la otra, que ha dicho diez u once veces, que votar no es delito. Esa es la forma de defenderse en este juicio", ha apostillado.

En cuanto a la nueva negativa del Tribunal Supremo a que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont preste declaración, cosa que la Sala ha descartado porque no se puede ser acusado y testigo en un procedimiento y él está en rebeldía, Van Den Eynde ha comentado que "toda la información que el tribunal protege del conocimiento de las partes" les parece mal. "Nosotros queremos conocer toda la información y por eso queremos que venga todo el mundo", ha añadido.

"QUE CADA UNO OPTE POR LO MÁS PROPICIO"

En la misma línea se ha manifestado Francesc Homs, miembro del equipo de defensa de Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn y Meritxell Borràs, que ha celebrado la "polifonía" de las declaraciones de este jueves. Según ha dicho, que las estrategias de defensa sean distintas permite "contrastar mejor y llegar más lejos en términos de defensa".

Homs ha querido recalcar que aunque cada acusado opte por "aquella solución que se la más propicia", todas las defensa comparten "la pura evidencia" de que "compartir una ideología, un propósito no está penalizado, que no es aceptable que esté perseguido, que no es aceptable que estemos en un juicio político por lo que se piensa, por lo que se defiende en términos políticos".

Por último, el que fuera consejero de Presidencia de la Generalitat -condenado por el Tribunal Supremo a una inhabilitación de año y un mes por la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014-- ha señalado que Junqueras y Forn creen que han declarado "muy bien" y confían en que sus palabras manifestadas ante el tribunal puedan "generar un cambio en las convicciones de todos aquellos que consideran que lo que pasó en Cataluña es merecedor de un reproche penal" porque "es un sinsentido".