La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a 26 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, además de otros cargos y excargos del Ejecutivo declaran como testigos esta semana ante el juez en la causa sobre el rescate de Air Europa.

Lo harán este lunes y este martes, en la recta final de la campaña electoral de los comicios que se celebran el próximo domingo, ante el juez José María Escribano, titular de la Plaza 49 de la Sección de Instrucción del tribunal de instancia de Madrid.

El magistrado instruye la causa por presuntas irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en noviembre de 2020, en la que está imputado el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora.

El lunes testificará Aagesen por videoconferencia, como lo había solicitado en un escrito remitido al juez, aduciendo que la ley prevé que personas con su cargo puedan prestar declaración de manera telemática, a lo que el instructor accedió.

Ese mismo día están citados también Ana de la Cueva, que fue secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y actual presidenta de Patrimonio Nacional; la exsubsecretaria de Hacienda Pilar Paneque; el exdirector de Asuntos Jurídicos de la SEPI Francisco Javier Loriente, y el ex secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa Raúl Blanco.

También está llamado a declarar como testigo el próximo martes el exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón. En 2020, cuando era diputado y líder de Más País, el exdirigente denunció en una pregunta parlamentaria que el préstamo incumplía "de manera clamorosa las conclusiones del dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica" aprobado en el Pleno del Congreso el 29 de julio de ese mismo año, puesto que entre las condiciones asumidas por la compañía aérea para obtener dicha ayuda no había "ninguna de carácter climático o ambiental".

Igualmente están citados a testificar ese día Pedro Saura, presidente de Correos y exsecretario de Estado de Transportes cuando José Luis Ábalos era ministro del ramo; el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel Ángel González; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio; el director de la Oficina Económica y G20 de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, y el exdirectivo de SEPI José Ángel Partearroyo.

La imputación de Lora partió de una querella de PP y Vox. El magistrado apreció que los hechos denunciados por los partidos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa".

El pasado julio, en su declaración como imputado, Bartolomé Lora admitió la existencia de reuniones relacionadas con el rescate que el ente público concedió a Air Europa antes de que se abriese el plazo de petición de las ayudas, si bien negó irregularidades en la concesión del préstamo a la aerolínea y explicó que los mencionados encuentros tuvieron lugar en julio de 2020.