Villarejo pide al juez de Tándem poder ejercer como codefensor y tener así acceso a toda la causa desde su ordenador

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, que abandonó a principios de este mes de marzo la cárcel de Estremera después de permanecer desde noviembre de 2017 en prisión preventiva, ha solicitado al juez que instruye 'Tándem' --causa en la que es el principal investigado-- poder ejercer como codefensor para poder acceder así al sumario completo.

Tal y como adelantaba La Información, y ha podido confirmar Europa Press por fuentes jurídicas, la intención del comisario es poder acceder desde su ordenador personal a toda la causa, que suma ya una treintena de piezas separadas, y así poder ayudar a su letrado Antonio José García Cabrera en la llevanza del procedimiento.

En caso de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, dé su visto bueno a esta petición, Villarejo podrá acceder y estar al día de todos los movimientos que se produzcan en la causa en la que se investigan los trabajos presuntamente ilícitos que realizó y por los que Fiscalía Anticorrupción le imputa delitos como la organización criminal o el cohecho.

Tras abandonar la cárcel, ya avisó de que ahora su intención era defenderse, y el 4 de marzo cuando compareció ante los medios a las puertas de la Audiencia Nacional, indicó que su intención es colaborar con la justicia y declarar "por 100 piezas porque 30 son muy pocas". Además, lanzó un mensaje velado al afirmar que su objetivo ahora era "desenmascarar a todos".

"No voy a ir contra nadie, nada más quiero defenderme, y por supuesto voy a desenmascarar a todos", dijo el comisario, que insistió en que mientras no hubiera una condena existía la presunción de inocencia sobre su persona. "Hoy empieza para mí el punto cero, voy a poder defenderme, que hasta ahora no he podido (...), y quiero colaborar con la Justicia, como he hecho toda la vida", destacó.

EL PRIMER JUICIO DE TÁNDEM

Ahora, Villarejo tiene por delante un horizonte procesal muy largo ya que de momento sólo hay fecha fijada para tres de las piezas de Tándem. Se juzgarán a la vez en una sola vista oral 'Land', 'Iron' y 'Pintor' y arrancará el 13 de octubre, después de que la Sala de lo Penal lograra encontrar nuevos huecos en el calendario ya que en un principio se había programado para diciembre.

De hecho, la fecha fijada para el juicio y la imposibilidad de realizarlo antes fue lo que provocó finalmente que fuera puesto en libertad. Cabe recordar que la petición del Ministerio Fiscal de su puesta en libertad se produjo después de que la Sala rechazara él recurso de los fiscales contra la puesta en libertad por las tres piezas por las que va a ser juzgado.

Tras esta petición, García-Castellón acordó que saliera de Estremera pero con medidas cautelares consistentes en comparecencias diarias ante el juzgado correspondiente a su domicilio (Boadilla del Monte, en Madrid), la retirada del pasaporte con requerimiento expreso de prohibición de obtener uno nuevo, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comunicar al Juzgado Central de Instrucción 6 cualquier cambio de domicilio o residencia.

En esta vista se juzgará al comisario y a otros procesados por las piezas 2, 3 y 6 --Iron, Land y Pintor--. En 'Iron', donde consta la pena más elevada, Anticorrupción reclama 57 años de cárcel y una multa de más de 700.000 euros para el ex comisario por el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia.

En 'Land', se ha investigado el encargo de labores de espionaje por la disputa en torno a la herencia del fundador de la urbanización de lujo 'La Finca', y el Ministerio Público solicita 38 años y 10 meses de cárcel y una multa de 252.000 euros para Villarejo. En cuanto a 'Pintor', que versa sobre el encargo que habrían hecho al comisario jubilado unos empresarios para extorsionar a un ex socio y al abogado de este último, el ex juez Francisco Javier de Urquía, Fiscalía pide 14 años de cárcel para Villarejo.