Villegas asegura que Valls se "desencantará" con el PSOE: "Pronto verá que Sánchez e Iceta no son recuperables"

El secretario General de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha avisado este miércoles al ex primer ministro francés y candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, de que no debe buscar el apoyo del líder del PSC, Miquel Iceta, en las elecciones municipales ya que, a su juicio, tanto él como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no son recuperables" para el "frente constitucionalista". Según Villegas, el exdirigente francés, que ahora insta al PSC a unirse a su plataforma, "se desencantará pronto" con los socialistas.

"Hay algo grave, que es que Sánchez e Iceta están actuando como abogados defensores del independentismo", ha indicado Villegas en una entrevista en 'EsRadio', recogida por Europa Press.

Y sobre el apoyo que busca Valls en los socialistas, Villegas se ha desmarcado de la estrategia del candidato al que apoya Ciudadanos en Barcelona. "Yo creo que el señor Valls aún piensa algo que desde Ciudadanos ya no pensamos", ha afirmado.

"Valls se va a desencantar pronto y va a ver que Iceta y Sánchez no son recuperables para el constitucionalismo", ha recalcado, para luego declarar que aún hay "muchos" votantes socialistas que sí son constitucionalistas y que "no quieren la ruptura de España".

Este mensaje llega después de la insistencia de Valls para que el PSC y el PP se sumen a la plataforma cívica que va a liderar el exprimer ministro galo de cara a las municipales de 2019 y en la que espera derrotar tanto a la regidora de Barcelona, Ada Colau, como a las candidaturas independentistas.

"Hay que convencerles para que dejen el PSOE y voten a partidos constitucionalistas en las próximas elecciones", ha indicado.