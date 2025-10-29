Los vocales progresistas reiteran que Perelló rompió de manera "consciente" el consenso y la pluralidad en el CGPJ

Archivo - La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló(c), durante el pleno extraordinario que celebra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en relación con la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, a 5 de febrero de 2025, en M - CGPJ - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han reiterado que la presidente del mismo, Isabel Perelló, ha roto de manera "consciente" el "consenso que había regido este primer año" en el órgano de gobierno de los jueces tras la renovación de las comisiones que, a su juicio, han supuesto "un golpe a la representatividad plural y una grave distorsión de la colegialidad institucional".

El CGPJ ha explicado este martes en una nota de prensa --que los progresistas no comparten al considerar que no estuvo consensuada-- su versión de las renovaciones de las comisiones, entre las que está la Comisión Permanente, un órgano clave en el día a día donde, según el Consejo, los equilibrios iniciales entre sus miembros se "mantienen exactamente igual", sin variaciones.

En cambio, los vocales progresistas han señalado que los equilibrios se han roto porque han sido "incluidos y excluidos de las diferentes comisiones, no solo de la permanente, sino de las restantes comisiones legales, reglamentarias y otras delegaciones del CGPJ".

Además, han discrepado que se mantenga este equilibrio que defiende el CGPJ al incluir al vocal Carlos Hugo Preciado, a quienes los conservadores sitúan en la cuota progresista, si bien sus pares rechazan que les represente porque hace tiempo que rompió con la disciplina de voto y actúa como independiente.

El bloque conservador y Preciado lograron sacar adelante, con el apoyo de Perelló, su propuesta conjunta para renovar las comisiones del CGPJ, entre ellas la Comisión Permanente, que queda en manos conservadoras.

QUIEBRA DE LA CONFIANZA

El comunicado de los vocales progresistas, que también lo firma el magistrado José María Fernández Seijo, quien presentó su dimisión a Perelló, ha denunciado que la presidenta del CGPJ "ha quebrado las condiciones básicas de confianza que ella misma había proclamado al inicio del mandato". "Las posibilidades de conciliación familiar y respeto personal, que debían ser pilares del nuevo Consejo, han sido recortadas hasta desaparecer bajo una lógica de exclusión e imposición", ha apuntado.

Para el sector progresista, la "reorganización interna" del CGPJ "es la ruptura consciente del consenso que había regido este primer año, un golpe a la representatividad plural y una grave distorsión de la colegialidad institucional".

"Los vocales progresistas lamentamos profundamente este retroceso y advertimos de sus consecuencias. Reafirmamos nuestro compromiso con un Consejo plural, equilibrado, transparente y fiel a su mandato constitucional de garantizar la independencia judicial y el buen servicio público de la justicia", ha concluido.