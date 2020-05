Vox acusa al Gobierno de tener a Madrid "secuestrada" e Illa aconseja prudencia

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha acusado este miércoles al Gobierno de tener al pueblo de Madrid "secuestrado" por "razones políticas", no sanitarias, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido que esta "compleja" fase de desescalada del coronavirus actuarán con "prudencia" y "paso seguro".

Durante el Pleno de control al Gobierno, Olona ha respaldado la reciente petición de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que la Comunidad de Madrid pase a la fase 1 de la desescalada apoyándose en una cronología de los hechos que, a su juicio "huele a prevaricación".

En concreto, la diputada de Vox ha censurado que el Gobierno aún no haya respondido a las "sencillas" preguntas que Ayuso le formuló para conocer las razones de no pasar de fase, que no se conozca el equipo de expertos que decide qué comunidades pasan o no de fase o que no sean públicos los informes técnicos de todas las comunidades autónomas.

"¿Por qué están dando una imagen de la sanidad de Madrid tan injusta como si fuera tercermundista? ¿No ven que nos están arruinado, señor ministro, no lo ve?", ha preguntado Olona, antes de acusar al Ejecutivo de mantener a Madrid "bajo arresto" y de "esconderse" detrás de "supuestos expertos".

AGUADO, EL "INFILTRADO" DE SÁNCHEZ PARA "DESTRUIR" MADRID

Olona ha advertido de que Vox no va a ser "cómplice" de esa estrategia de "destruir" Madrid, donde está situado el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, "el infiltrado de Sánchez", sino va a estar "enfrente". "Apunte nuestros nombres en esa diana que han puesto sobre el pecho de la presidenta de la Comunidad de Madrid porque no vamos a abandonar al pueblo de Madrid", ha aseverado.

En su turno, el ministro de Sanidad y autoridad competente en la gestión del coronavirus ha explicado que las comunidades autónomas progresen de fase o no "no significa un examen al buen hacer o mal hacer de la labor" de cada una de ellas.

"Todas las comunidades autónomas están haciendo una magnífica labor de lucha contra el Covid-19, también la Comunidad de Madrid", ha apuntado Illa, incidiendo en que progresar o no de fase no significa que no se haga un buen o mal trabajo, "sino que no se dan las condiciones necesarias", en opinión de los expertos, para poderlo hacer "con garantías y seguridad".

El titular de Sanidad ha subrayado que la fase de desescalada es "muy compleja" y ha advertido de que cada paso que se dé será "un paso seguro". "Vamos a seguir actuando con prudencia", ha proclamado Illa, para concluir que el pueblo de Madrid y toda España tienen a su lado al Gobierno de España.