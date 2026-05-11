Vox acusa a Sánchez de usar el despliegue por el brote de hantavirus como "cortina de humo" para tapar su corrupción

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox
MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -
Vox ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánches de usar el despliegue por el crucero con pasajeros infectados por hantavirus como "una cortina de humo" para tapar los escándalos de corrupción que le rodean.
En rueda de prensa desde la sede de Bambú, el portavoz del Comité de Acción Política, José Antonio Fuster, ha dicho que ha visto ya muchas operaciones de "cortina de humo" como ésta y que Vox va a estar "muy vigilante" para que este Gobierno no vuelva a poner "en peligro" a los españoles, como ocurrió con su gestión de pandemia del coronavirus.
Preguntado sobre la actuación del Gobierno canario en esta alerta sanitaria, Fuster no ha querido pronunciarse al respecto porque considera que, ante un grave riesgo o catástrofe, es el Ejecutivo de la Nación quien debe "tomar las riendas" del asunto, al contrario de lo que hizo en la Comunidad Valenciana o en Castilla La Mancha cuando la dana. "¿Para qué está el Gobierno si no es para proteger a la nación?", ha enfatizado.