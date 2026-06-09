Vox afea a Junts "falta de educación" y ganas de "llamar la atención" al reclamar al Papa que hable catalán

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha recriminado a su homóloga de Junts, Miriam Nogueras, "falta de educación" y ganas de "llamar la atención" por aprovechar el saludo al Papa en la Cámara para agarrar la mano al Pontífice y reclamarle en inglés que hable catalán en su visita a Barcelona.

"Pues nos parece una falta de educación, una falta de saber estar, una falta de todo, por parte de una gente que no sabe dónde está de pie y que tiene la necesidad permanente de llamar la atención", ha resumido Millán en rueda de prensa en el Congreso.

A su juicio, "el partido separatista-golpista de Junts vive de extorsionar a todos los españoles y de sacar al Gobierno todo lo posible para mantenerlos a ellos en el poder y seguir convirtiendo a los españoles en moneda de cambio para seguir financiando su negocio separatista".

Para la portavoz de Vox, habría sido "mejor" que los portavoces de Junts se hubieran "quedado en su casa" en vez de asistir al discurso de León XIV porque "si no les gusta", al menos los demás habrían estado "bastante mejor" en el palacio del Congreso.