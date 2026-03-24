Vox apunta a Gavira como su candidato en Andalucía y avanza que la dirección tomará una decisión próximamente

Archivo - El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, atiende a los medios a 10 de febrero de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha adelantado este martes que el portavoz del grupo parlamentario en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, sería un "fantástico candidato" a las elecciones del 17 de mayo, aunque es la Ejecutiva la que tiene que tomar una decisión en los próximos días.

"Lo designará el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), hay un procedimiento, pero, en cualquier caso, Gavira nos parece un fantástico candidato", ha indicado Rodríguez de Millán en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Respecto a la convocatoria electoral, anunciada el lunes por el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, la portavoz parlamentaria de Vox ha avanzado que la campaña será similar a la de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Es decir, con mucha presencia del líder, Santiago Abascal, y con el foco puesto en los temas bandera de Vox: el campo, la agricultura, la inmigración, la oposición a la ideología "de género" y a lo 'woke', la rebaja del gasto político "superfluo" y fiscalidad.

Por otro lado, Rodríguez de Millán ha asegurado que las elecciones andaluzas afectarán a los acuerdos pendientes en Extremadura, Aragón y Castilla y León si el PP "continúa zancadilleando para no cerrar" acuerdos en esas regiones.

"No es que vayamos siquiera región a región, es que vamos medida a medida, cada región tiene unas necesidades y vamos acuerdo a acuerdo con garantías y plazos de cumplimiento", ha agregado, antes de volver a pedir al PP "discreción" y "seriedad" en el marco de las negociaciones.