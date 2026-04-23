Vox apunta a que las negociaciones en CyL están aún en una fase embrionaria, pero esperan cerrar un acuerdo "pronto"

El diputado de VOX José María Figaredo interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha informado este jueves de que las conversaciones con el PP para formar un gobierno de coalición en Castilla y León están aún en una fase inicial, aunque ha trasladado su esperanza de que el acuerdo se cierre "pronto".

En una entrevista concedida a 'El Programa de AR' en 'Telecinco', recogida por Europa Press, Figaredo ha detallado que las partes están "intercambiando los primeros papeles y borradores todavía" y "con mucho lío", pero ha eludido entrar en más detalles apelando a la "confianza" que se profesan los equipos negociadores.

"En Vox siempre hemos protestado cuando ha habido filtraciones (...) y si me pongo a destripar (el contenido) sería romper la confianza de las partes", ha abundado el también portavoz de Economía, Energía y Desregulación de Vox. En cualquier caso, ha dicho que espera que el acuerdo llegue "pronto".

Figaredo no ha detallado si el concepto de prioridad nacional, que Vox sintetiza en que los españoles sean los primeros a la hora de recibir viviendas públicas o ayudas sociales, figurará en el pacto de gobierno de Castilla y León, pero otros dirigentes de Vox ya han avanzado su pretensión de que así sea.

El 14 de abril se constituyeron las nuevas Cortes de Castilla y León y, a partir de ese día, el presidente de la Cámara, Francisco Vázquez, tiene 15 días para consultar a los grupos políticos y proponer a un candidato para presidente de la Junta. Si en el plazo de dos meses desde la constitución de las Cortes no se ha investido a un presidente, la Cámara se disolverá y se convocarán nuevas elecciones.