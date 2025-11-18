Vox apurará el apoyo a Pérez Llorca hasta el último momento para asegurar que el PP nacional cumple el acuerdo

El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios, en la Plaza de los Reyes Católicos, a 17 de noviembre de 2025, en Badajoz, Extremadura (España). - Andrés Rodríguez - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox está decidido a esperar hasta el último momento para respaldar la candidatura de Juanfran Pérez Llorca para presidir la Generalitat valenciana en sustitución de Carlos Mazón, ya que quiere asegurarse de que la dirección nacional del PP respeta íntegramente el acuerdo que firmen en la comunidad.

Fuentes de la Ejecutiva de Vox aluden a la desconfianza en los 'populares' que arrastran sobre todo desde la ruptura de los gobiernos autonómicos. Los de Santiago Abascal suelen acusar al PP de faltar a los acuerdos y, en esta ocasión, las fuentes expresan su desconfianza por que 'Génova' "quiera borrar una línea" del pacto en el último momento.

En todo caso, el acuerdo aún no se ha producido y las conversaciones no han concluido, a pesar de que el PP vaya a registrar este miércoles la candidatura de Pérez Llorca para sustituir a Mazón.

EL REGISTRO ES UNA FORMALIDAD

Vox considera el registro una formalidad, habida cuenta de que el plazo que acaba es el de presentar candidato, no el de asegurar los votos. De hecho, las partes aún tienen margen para negociar porque el pleno de investidura se convocará entre tres y siete días después del registro de la candidatura.

Las fuentes consultadas insisten en que la idea es estar pendientes del candidato para darle su apoyo hasta el último momento, discurso de investidura en las Cortes valencianas incluido. En cualquier caso, constatan la buena voluntad de las dos partes para sellar un acuerdo que deberá incluir un rechazo explícito a las políticas verdes, a la inmigración ilegal y un compromiso para construir presas y diques que "eviten" nuevas tragedias como la dana.

Precisan que los 'populares' no han puesto ninguna pega concreta a sus peticiones y la fuentes del entorno de Abascal puntualizan que las dos partes estarán viendo cómo canalizar esas peticiones.