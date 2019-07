Vox asegura que el acuerdo con PP y Cs para el Gobierno de Madrid "está muy avanzado"

447732.1.644.368.20190731120455

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha garantizado este miércoles que habrá pacto con el PP y Ciudadanos para la formación de Gobierno en la Comunidad de Madrid, dado que el acuerdo está ya "muy avanzado" y las relaciones entre las tres formaciones son "magníficas". "No va a haber elecciones, no va a gobernar la izquierda, vamos a llegar a un acuerdo", ha aseverado.

Así se ha pronunciado el también diputado nacional y concejal en el Ayuntamiento de Madrid en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha proclamado el "fracaso absoluto" de los "cordones sanitarios" en torno a su formación, también en la Comunidad de Madrid.

Ortega Smith se ha remitido a las explicaciones de la líder del partido en la región y portavoz en la Asamblea madrileña, Rocío Monasterio quien sostiene, ha dicho, que existen "razones más que suficientes para tener claro" que no habrá repetición electoral.

CUANTO ANTES, MEJOR

El dirigente de Vox no ha querido aventurarse a dar una fecha concreta de cuándo podría cerrarse el acuerdo. "Cuanto antes mejor", se ha limitado a decir, a la vez que ha insistido en que no será un "problema" la forma en cómo se plasme ese pacto, como tampoco lo fue en Andalucía ni en Murcia.

Aunque ha admitido que es "bastante complicado convencer" al líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, el diputado ha destacado que las relaciones tanto con los 'populares' como con los naranjas son "magníficas" y que las líneas de "comunicación y negociación son permanentes y no se han roto nunca", con independencia de luego "cada uno tenga que hacer su pequeño teatro" para su electorado particular.

En este contexto, ha hecho hincapié en que no serán ellos quienes pongan "pegas" a la forma en la que se presente el acuerdo. "El resultado va a llegar", ha remarcado, incidiendo en que para Vox lo importante no es estar en el Ejecutivo regional, sino un acuerdo en el que estén "perfectamente representadas" sus políticas en parte proporcional a su representación.

"Hemos venido a cambiar las políticas no a tener sillones", ha apostillado. "El cómo va a realizarse el acuerdo, no lo sé, pero garantizo que va a garantizar que no se aplicarán políticas de izquierdas por la cobardía o los complejos de otros", ha abundado el número dos del partido.