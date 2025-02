Vox avisa que el "teatrillo" de Junts sobre la cuestión de confianza acabará con más cesiones al "separatismo"

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, no ha querido adelantar su voto ante la proposición no de ley de Junts animando al presidente Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, pero critica lo que considera un "teatrillo" de los independentistas y avisa de que este tipo de polémicas acaban desencadenando más cesiones del Gobierno al "separatismo".

Según ha explicado en una entrevista en el programa 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press, desde Vox consideran que la PNL de Junts es "papel mojado" porque "todo el mundo sabe que las condiciones de esa iniciativa las ha predeterminado Sánchez".

Asimismo, Millán ha recordado que la cuestión de confianza es una prerrogativa que solo le compete al jefe del Ejecutivo y por tanto los de Carles Puigdemont, lo único que buscan con esto, a su juicio, es "un juego de artificio" para estar en el "candelero constantemente".

"El Gobierno de España está en sus manos porque así lo decidió Sánchez y estamos ante un constante tira y afloja, un constante chantaje y ante un gobierno que se deja chantajear y que utiliza a los españoles como moneda de cambio", ha incidido.

A su juicio, el debate y votación de esta iniciativa es una "escena más del teatrillo al que acostumbran separatistas y Sánchez" y que, en palabra de Millán, "siempre termina de la misma manera: con más prebendas para el separatismo y menos para los españoles".

LAS RELACIONES PP-JUNTS "NO SON BENEFICIOSAS"

Preguntada por el posible apoyo de su formación a la iniciativa de los independentistas, la portavoz de Vox ha declinado adelantar el sentido de voto de su formación, pero ha advertido de que cualquier relato que orbite alrededor de esta iniciativa "es totalmente infructuoso".

Por lo que sí se ha mostrado preocupada Pepa Millán es por los vínculos del Partido Popular con la formación independentista y ha afirmado que se siente sorprendida de que dirigentes del PP "hayan dejado caer en alguna ocasión que Junts es un partido perfectamente democrático con el que se puede hablar".

"Nosotros no tenemos nada que hablar con Junts y no consideramos que sea un partido actualmente legítimo", ha resumido al tiempo que ha advertido a los de Alberto Núñez Feijóo que "este tipo de contactos que no son beneficiosos en modo alguno para los españoles".

QUEDARSE SOLOS NO ES ESTAR "ERRADO"

De hecho, en lo relativo a las alianzas con otros grupos parlamentarios, la portavoz de Vox ha advertido que su grupo no tiene miedo a quedarse solos. Al ser preguntada por el nuevo pacto de Estado contra la Violencia de Género y el voto en contra de Vox, Millán ha alegado que quedarse solos votando en contra les confirma que todos los grupos "están en lo mismo" a excepción del suyo.

"Quedarse solo no significa necesariamente que uno esté errado, sino tener la valentía de salirse de ese consenso creado entre el PP y el PSOE en torno a una ley que no ha servido para reducir la violencia", ha incidido.

Y es que, a su juicio, lo que hay que hacer con la violencia de género es "plantearse por qué este problema está creciendo" y "no ser conformistas e insultar a todo el que se plantea criticar este Pacto de Estado", como considera que hace el PSOE.

Finalmente, Millán ha lamentado "muchísimo" que desde el PP vayan a apoyar este texto por "miedo a que el PSOE le insulte". "No hay que tener miedo a los insultos, no hay que tener miedo a quedarse solo, hay que ser valiente y señalar verdaderamente los problemas como en este caso la violencia de género", ha sentenciado.