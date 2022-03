Vox carga contra la Fiscalía Europea que quiere investigar la contratación al hermano de Ayuso

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox y eurodiputado de la formación, Jorge Buxadé, ha denunciado este lunes el "uso político" que, a su juicio, se está haciendo de la Fiscalía Europea, un órgano que quiere hacerse con la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción española sobre el contrato de emergencia vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una rueda de prensa en la sede nacional de su partido, Buxadé ha explicado que no tiene conocimiento exacto de este asunto, pero ha rechazado participar en "cacerías organizadas por la izquierda en España" y ha aprovechado para cuestionar la labor de esa Fiscalía Europea.

Este órgano ha solicitado a Anticorrupción que le remita sus pesquisas sobre este particular para investigar si pudo haber malversación de fondos europeos en esa contratación, un delito que no contempla el ministerio público. Además, Anticorrupción considera que la Fiscalía europea no es competente para investigar si hubo posible tráfico de influencias, facturas falsas o prevaricación y se niega remitir esas pesquisas a Bruselas.

UN ÓRGANO AVALADO POR PP, PSOE Y CS: QUE LO EXPLIQUEN

Buxadé ha señalado que Vox es muy crítica con el trabajo que desarrolla la Fiscalía Europea, un órgano que ha recordado, nació en la anterior legislatura comunitaria con el aval de PSOE, PP y Ciudadanos.

A su juicio, se trata de otro de los ejemplos de "intromisión" de la órganos constitucionales europeos en cuestiones domésticas que "no son de su competencia". "Esa fiscalía se usa como un instrumento político", ha afirmado, recalcando que aquí quien tiene que actuar es la Fiscalía General del Estado.