Vox celebra que el PP plantee en el Senado un conflicto de competencias pero le afea haber tramitado la ley de amnistía

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha celebrado que el Partido Popular plantee en el Senado un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso por la proposición de ley de amnistía aunque ha afeado a los 'populares' que la hayan tramitado pese a su mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Fuentes de Vox han acusado al PP de votar a favor de la tramitación de la ley de amnistía en el Senado "a sabiendas de que es inadmisible" y han recordado que desde hace meses reclaman que se produzca "ese conflicto institucional, absolutamente necesario", pese a que los 'populares' y sus voces "mediáticas" decían que era "imposible".

Los letrados del Senado concluyeron en un informe desfavorable a la ley de amnistía que la norma debe continuar con la tramitación aludiendo al artículo 104 de su Reglamento en conjunción con el artículo 90 de la Constitución que le "obligan inexorablemente y de forma inmediata" a continuar con la misma, sin que pueda volver a calificar la iniciativa para oponer una inadmisión a trámite.

De esta forma, los letrados explican que el único efecto que tendría la no tramitación en la Cámara Alta es que la ley quedaría "aprobada incluso antes de lo previsto" y se perderían "dos debates políticos de máxima relevancia".

Sin embargo, desde Vox han insistido que el Senado "tiene la posibilidad de frenar" la tramitación de la amnistía a través de un Pleno "que derive la ley al Congreso para aprobar un requerimiento e iniciar de nuevo la tramitación de esta norma, pero como reforma constitucional y no como ley orgánica, algo para lo que el Gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras".

En otro punto, Vox ha explicado que sus servicios jurídicos han descartado, por el momento, solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión cautelar de la tramitación de la ley de amnistía invocando directamente su inconstitucionalidad en un recurso de amparo "por ser un tribunal tomado por el PSOE".

"No vamos a darle a Conde-Pumpido, que tiene al TC sometido a la voluntad del PSOE, la posibilidad de dar luz verde en pocos días a la tramitación de la ley afirmando que es constitucional", han indicado las fuentes.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que su formación elevará a la Mesa de la Cámara Alta, en la que tienen mayoría absoluta, un escrito en el que plantea un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso por la proposición de ley de amnistía.

Así lo ha adelantado Alicia García en su intervención durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, después de que el informe de los letrados del Senado hablara del planteamiento de un conflicto entre órganos constitucionales como una de las posibles vías para paralizar la tramitación de la proposición de ley de amnistía.

En cualquier caso, fuentes 'populares' precisan que el primero paso para plantear este conflicto de competencias con la Cámara Baja será llevarlo al Pleno del Senado después de Semana Santa para requerir formalmente al Congreso de los Diputados la retirada de la proposición de ley de amnistía.

Desde entonces, estas mismas fuentes explican que el Congreso tendrá un plazo máximo de respuesta de 30 días. Si no lo hace o su respuesta es negativa, el siguiente paso sería llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencia. Esto no dilata la tramitación ni se paraliza, a no se que se pidan cautelarísimas.