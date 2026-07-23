Vox, sobre la comparación de Morant de PP y Vox con Hitler: "La ignorancia es muy osada"

Archivo - La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha llamado este jueves "ignorante" y "mediocre" a la ministra de Ciencia, Diana Morant, que comparó un eventual gobierno de coalición de PP y Vox con el régimen nazi de Adolf Hitler.

En concreto, la ministra dijo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "está dibujando" un próximo Ejecutivo de coalición que se parece "cada vez más" a "gobiernos criminales como el de Hitler".

En declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, Rodríguez de Millán ha señalado que "la ignorancia es muy osada" y ha resaltado que Morant es parte de un Gobierno "que premia la mediocridad".