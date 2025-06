Vox cree que el 'caso Koldo' acabará con Sánchez "declarando ante el juez": "Está rodeado de corrupción"

Buxadé señala que Feijóo no quiere "retratar" a los socios de Gobierno con una moción de censura ante posibles alianzas futuras

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha señalado este martes que cree que el 'caso Koldo' acabará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "declarando ante el juez", puesto que, a su juicio, el líder del Ejecutivo "está rodeado de corrupción".

"Creo que va a acabar con Pedro Sánchez de presidente del Gobierno declarando ante el juez (...) Si está rodeado de corrupción, su familia, su partido, su gobierno, es evidente que el señor Sánchez es la corrupción, y por tanto tendrá que ir a declarar ante un juez", ha declarado en una entrevista en 'La noche en 24 horas' de 'TVE', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado, preguntado por cómo cree que terminará la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública en la que están implicados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y, más recientemente, el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Ante ello, Buxadé ha sostenido que "esto es el camino de la instrucción" y que, por ende, "hay que dejar a los jueces", si bien ha remarcado que es "evidente" que el jefe de Gobierno es "la corrupción". "Hace un mes y medio nadie esperaba que el señor Santos Cerdán fuera llamado a declarar por el Tribunal Supremo", ha indicado.

"Tenemos informes de la Unidad Central Operativa que se refieren a Sánchez como el 1, y esto está publicado y está en el caso hidrocarburos, y tenemos declaraciones y hay instrucción (...) Lo iremos viendo, esto está siendo muy largo.", ha esgrimido.

"FEIJÓO NO TIENE GANAS DE HACER OPOSICIÓN"

Cuestionado también sobre por qué el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no presenta una moción de censura, Buxadé ha respondido que, a pesar de haberle "oído decir" que "tiene muchas ganas de moción de censura pero que no tiene votos", le da la impresión de que "de lo que no tiene ganas es de hacer oposición".

"No tiene ganas de retratar a los socios de Sánchez pensando que pudieran ser socios suyos en el futuro, y creo precisamente que ese es un gran error", ha remarcado.

Con ello, ha lamentado que, aunque una moción de censura "sirve para muchas cosas", el PP, en su opinión, "tiene otra estrategia política", y ha defendido, por tanto, que la respuesta "tiene que ser la de confrontación total con Sánchez y el Gobierno".