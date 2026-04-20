Vox cree que la Operación Kitchen "debería" perjudicar al PP en las urnas porque es "de extraordinaria gravedad"

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la dirección nacional de Vox, José Antonio Fúster, considera que el juicio de la llamada 'operación Kitchen' "debería" perjudicar al PP en las citas con las urnas, pues cree que "poner los recursos del Estado al servicio de un partido es de una extraordinaria gravedad".

En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política, Fúster ha calificado de "muy grave" lo que se está exponiendo en el juicio de la Kitchen, en la que un ministro de Interior del PP y su secretario de Estado de Seguridad están sentados en el banquillo de los acusados.

Según ha explicado, el PP verá lo que tiene que hacer con este juicio, y mientras tanto Vox seguirá "en la denuncia permanente del estado general de corrupción en la política española", que a su juicio abarca las cuatro últimas décadas tanto con el PSOE como con el PP.