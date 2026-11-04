Vox cree que Puente ha sido cesado en una "operación política" para salvar "lo poco le que queda a la campaña del PSOE"

Archivo - La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, considera que no ha sido la "dignidad" lo que ha llevado a Óscar Puente a dimitir como ministro de Transportes y como candidato a las generales sino que su salida forma parte de una "operación política" para "tratar de salvar lo poco" que, a su juicio, "le queda a la campaña" del PSOE.

"Ha necesitado 116 muertes para ser cesado, porque esto no ha sido una dimisión, ni se ha hecho por dignidad, ni se ha hecho por ningún tipo de empatía", ha señalado Rodríguez de Millán en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, haciendo referencia a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).

En su opinión, Puente ha dejado el Ministerio porque en el PSOE "han visto las encuestas" y han decidido cesarle. "Es absolutamente lamentable que una tragedia humana de estas características se haya convertido en una operación política para tratar de salvar lo poco que le queda de campaña", ha censurado, incidiendo en que los socialistas "no han tenido ningún tipo de humanidad, ni moral, ni principio, ni final".

Además, ha avisado de que "sería un error pensar" que con la salida de Puente se pueden dar por asumidas todas las responsabilidades y "se acaba todo el desastre del Gobierno al frente del Ministerio de Transportes".

En este contexto, ha rebatido el argumento del PSOE de que la dimisión de Puente demuestra que no todos los políticos son iguales: "Desde luego que todos los políticos no somos iguales porque creo que nadie en su sano juicio hubiera esperado a tener 116 muertos para tomar una decisión de estas características".

RESPONSABILIDADES PENALES

Así, ha insistido en que "por mucho que ahora" quieran "revestir" el relevo de "cierto aire técnico" al dejar Transportes en manos del vicepresidente, Carlos Cuerpo, el "máximo responsable" de la "nefasta gestión" en esa cartera es del presidente Pedro Sánchez.

"Ellos son los máximos responsables y las responsabilidades no se terminan aquí, porque aquí hay responsabilidades penales también y Vox va a hacer todo lo posible para llevar a todo responsable de las 116 muertes al frente de un tribunal", ha recalcado, señalando al propio Puente.

A su juicio, "es evidente" que la gestión en este departamento ha sido "nula". "Durante todos estos meses nos hemos ido enterando del sistema corrompido que tenían en el Ministerio de Transportes", ha comentado, subrayando que "habrá que ver quiénes son las personas que realmente se están encargando de dirigir la red ferroviaria en España" y en "qué se está gastando el dinero este Gobierno".