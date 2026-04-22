Vox defiende que el acuerdo de Aragón incluya la "prioridad nacional": "El arraigo no es discrminatorio"

Archivo - El portavoz nacional de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha defendido que el acuerdo de gobernabilidad alcanzado este miércoles con el PP en Aragón incluya la "prioridad nacional" al conceder las ayudas públicas, especialmente en materia de Vivienda, asegurando que "el arraigo no es excluyente" ni "discriminatorio".

En una entrevista en '24 Horas' de 'RNE', recogida por Europa Press, Quero ha explicado que el sistema pactado con los 'populares' plantea requisitos basados en el empadronamiento, fijado en un periodo de diez años, y en otros criterios que sirvan para elaborar una baremación. Todo ello con el fin de que "los recursos limitados que tenemos" sean "prioritariamente para los nuestros".

La inclusión de esta cláusula de la "prioridad nacional" al conceder las ayudas públicas ha centrado la polémica en los últimos días. Así, los de Santiago Abascal interpretan ese concepto como "los españoles, primero" mientras que desde el PP han dejado claro que el texto se ajusta a la legalidad y que "no van a discriminar a nadie por la nacionalidad".

Preguntado por la compatibilidad de esta medida con la Constitución y la igualdad ante la ley, el portavoz de Vox ha aseverado que "en ningún momento se está diciendo que el origen, el sexo, la raza o la religión sean los que den o quiten puntos".

"El arraigo no es excluyente, no es discriminatorio", ha argumentado Quero, agregando que "todo el mundo entiende que la vivienda va precisamente de eso, de estabilidad, de no ir con la casa a cuestas de un lado a otro". Así, ha insistido en que "precisamente la función, la finalidad, el objetivo de una política de vivienda es arraigar, cohesionar".

Por otro lado, en relación con la moción de Vox para dar "prioridad nacional" en el acceso a ayudas públicas que el Gobierno y el PP han tumbado en el Congreso, Quero ha defendido que "traía ingredientes" similares a los acuerdos alcanzados en Extremadura y Aragón, si bien también incluía cuestiones relativas a la repatriación de inmigrantes o a las pensiones no contributivas, entre otros.

"Son cuestiones que el Partido Popular no comprende que sean importantes", ha sostenido el dirigente de Vox, que ha afirmado que "es legítimo" que dos fuerzas políticas tengan "planteamientos distintos sobre muchas cosas y comunes sobre otras".