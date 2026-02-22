Vox dejará de recibir una subvención de 24.000 euros al año por perder un senador tras las elecciones en Extremadura

El senador de VOX, Ángel Pelayo Gordillo, durante una sesión plenaria, en el Senado, a 4 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha perdido un senador por designación autonómica como consecuencia de las elecciones en Extremadura de hace dos meses, por lo que ahora la formación de Santiago Abascal se ha quedado únicamente con dos escaños en el Senado y dejará de recibir una subvención de 24.000 euros al año.

El Senado tiene 208 senadores elegidos por los ciudadanos en las elecciones generales y otros 57 de designación autonómica. De este último tipo, la Asamblea de Extremadura nombra a dos de ellos en base al resultado que lograron en las elecciones del pasado 21 de diciembre de 2025.

En las anteriores elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, PP y Vox incluyeron la figura del senador por designación autonómica dentro del acuerdo para investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura. Por ello, el dirigente de Vox Ángel Pelayo Gordillo se convirtió en senador por designación autonómica de la Asamblea de Extremadura.

Sin embargo, PP y Vox todavía no han logrado pactar en Extremadura tras las elecciones de diciembre de 2025, por lo que la Asamblea regional ha decidido ya los dos senadores por designación autonómica que le corresponden, asignando uno al PP (Laureano León) y otro al PSOE (Manuel Borrego), y dejando fuera de esta ecuación a Vox, que pierde el escaño de Ángel Pelayo Gordillo.

Por ello, Vox ha pasado de los tres escaños que tenía al inicio de la legislatura a los dos senadores que tiene actualmente, que son Paloma Gómez, designada por el Parlamento de Andalucía, y Fernando Carbonell, designado por las Cortes Valencianas.

¿QUÉ SUBVENCIÓN RECIBEN LOS GRUPOS?

La pérdida de un senador tiene varias implicaciones parlamentarias, pero también tiene repercusiones económicas para Vox, ya que dejará de percibir la subvención que le correspondería por un parlamentario.

Los senadores de Vox se enmarcan dentro del Grupo Mixto, que lo comparten junto con la parlamentaria de UPN, María del Mar Caballero, y el alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce, que se marchó del PP.

En este contexto, el Senado facilita a los Grupos Parlamentarios una subvención cuya cuantía se fija en función del número de sus componentes y un complemento fijo para todos. La parte fija para todos los grupos es de 15.732 euros al mes, mientras que la parte variable asciende a 1.996,50 euros al mes por cada senador.

Esto quiere decir que Vox dejará de percibir un total de 23.598 euros anuales por subvención del Senado al perder este senador.