Vox dice que el Gobierno es una "fosa séptica de corrupción y autocracia" y Bolaños les anima a "mirarse al espejo"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha censurado este miércoles en el Congreso que el Gobierno se haya convertido en una "fosa séptica de corrupción y autocrácia" y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, les ha respondido aconsejándoles que se "miren al espejo" y hagan "política democrática".

Ha sido durante el debate de la interpelación urgente que Vox había registrado contra Bolaños para saber cuáles van a ser las líneas principales de acción en torno al Poder Judicial para ocultar la corrupción del Gobierno, cuando la portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, ha lamentado que el PSOE llegase al Gobierno abanderando "políticas sanadoras" y exigiendo responsabilidades por corrupción, pero ahora se hayan convertido en una "fosa séptica de corrupción y autocracia".

Millán ha calificado la sede de los socialistas en Ferraz como una "máquina de corruptos" y ha acusado al Ejecutivo de "sobrepasar" todos los límites y "asaltar" todas las instituciones haciendo "del engaño una virtud, de la mentira un arte y de la corrupción una dinámica normalizada". "A este paso van a tener que pedirle a Junts que vote una amnistía para ustedes mismos", ha ironizado.

También ha reprochado que en el PSOE "nunca" hayan creído en la democracia y que todos aquellos jueces, periodistas o partidos que denuncian la corrupción de los socialistas sean calificados como "fango".

VOX AMENAZA CON QUERELLAS A JUECES

Sin embargo, Bolaños ha tildado la intervención de la portavoz parlamentaria de "calumnia", entre otras cosas, por su afirmación de que los socialistas nunca han creído en la democracia cuando los que quieren "derogar partes esenciales" de la Constitución es su formación política.

Asimismo ha recordado a la dirigente de Vox que muchos de los líderes de su partido provienen de una formación corrupta como es el PP y por tanto, con sus afirmaciones próximas al discurso del PP sobre la corrupción y la trama Gürtel lo que hacen es "colaborar con el clima de impunidad absoluta".

Además, el ministro socialista ha reprochado que venga de Vox el alegato a respetar a las instituciones cuando la formación de Santiago Abascal ha amenazado con querellas a aquellos jueces que apliquen la Ley de Amnistía.

MÁS POLÍTICA DEMOCRÁTICA

Ante esto, Millán ha censurado que el ministro Bolaños "insulte" a su partido, porque lo que hace es "insultar a los españoles que no piensan como él", mientras que en Vox, cuando critican al PSOE lo hacen "contra los líderes" y la "nefasta" gestión marcada por la "corrupción".

Y ha concluido su tiempo de réplica advirtiendo a Bolaños que cuando deje de serle "útil" al líder del Ejecutivo, este no dudará en quitarle el escaño y "mandarle al gallinero" como hizo, según ella, con José Luis Ábalos. "Su escaño es temporal, pero lo que no va a ser temporal y lo que no van a olvidar los españoles, y se lo aseguro, es la traición que ustedes han cometido", ha concluido.

Por su parte, Bolaños ha pedido a los diputados de Vox que se "miren al espejo" cuando suben a la tribuna del Congreso a "amedrentar y calumniar" contra dirigentes socialistas y sus familiares.

"Lo que tienen que hacer es política democrática y no creerse que están en un país en el simplemente esparcen el fango que generan con sus denuncias falsas y procedimientos judiciales que no tienen ninguna razón", ha reclamado y ha deseado que desde el Grupo Parlamentario de Vox "ojalá hicieran políticas como las del PSOE, debatiendo con ideas" porque, a su juicio, le "iría mucho mejor a España.