Vox elige a su portavoz en la Asamblea, Óscar Fernández, como candidato a las elecciones de Extremadura

El presidente de VOX, Santiago Abascal (i), y el líder de VOX en Cáceres, Óscar Fernández (d), participan en un acto público, en el Gran Teatro, a 3 de noviembre de 2025, en Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha designado a su portavoz en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, como el candidato para las elecciones anticipadas de Extremadura del 21 de diciembre, según ha anunciado este martes el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, Garriga ha explicado que el también presidente de Vox en Cáceres estará acompañado de un "magnífico equipo que seguirá trabajando para defender a los extremeños".

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, adelantó las elecciones autonómicas ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos regionales para 2026 y constatar un escenario de "bloqueo".

