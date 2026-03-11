Vox exige "conocer toda la verdad" del 11M y sostiene que "no se conocen a los autores intelectuales" de los atentados

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox, Pepa Millán, ha exigido "conocer toda la verdad" de los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 que causaron la muerte de 193 personas, y ha insistido en que se desconocen los "autores intelectuales" del ataque terrorista pese a la sentencia judicial, porque "la principal prueba" --los vagones de los trenes-- fueron "absolutamente destruidos".

Así lo ha afirmado al asistir al acto de homenaje a los fallecidos en el 22 aniversario de los atentados, que se ha celebrado en el Bosque del Recuerdo del Retiro, donde también han asistido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Aunque Millán ha advertido de que los delitos están "prescritos", ha sacado pecho por la "desclasificación de los informes" del 11-M que "Vox consiguió aprobar en la comisión de seguridad nacional", y ha reafirmado el compromiso de su partido para "reparar la memoria" de todas las víctimas del terrorismo.

ILEGALIZAR EH BILDU

La dirigente de Vox ha criticado el "giro radical" que ha sufrido España en los últimos 22 años, "equiparando a las víctimas con sus verdugos" por las "cesiones" a Euskal Herria Bildu, al que ha calificado como el "brazo político de ETA". La portavoz parlamentaria ha solicitado "ilegalizar" a la formación vasca por las "conexiones" con la banda terrorista.

Respecto a la ronda de contactos del Gobierno con los partidos para estudiar posibles medidas tras la escalada bélica en Oriente Medio, la dirigente de Vox ha asegurado que no tienen "absolutamente nada que hablar" con un Ejecutivo que trabaja "activamente en contra de los españoles".

Y ha criticado que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes la sanidad pública universal en vez de "adoptar las medidas necesarias" para "facilitarle la vida a los españoles que ahora están sufriendo el incremento del coste del combustible".