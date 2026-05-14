Vox exige que Moncloa informe al Parlamento de los riesgos del hantavirus para la seguridad nacional

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha solicitado la comparecencia de la directora del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, Loreto Gutiérrez Hurtado, ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) correspondiente para "dar cuenta del riesgo que puede suponer para la seguridad nacional la presencia del hantavirus en España" así como de "las posibles reuniones mantenidas durante este suceso y con anterioridad en el seno del Consejo de Seguridad Nacional".

Así consta en la propuesta de Vox, recogida por Europa Press, una vez finalizado el dispositivo de evacuación de los pasajeros del crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, después de que el Gobierno decidiese acoger la embarcación en el puerto de Granadilla (Tenerife), en donde terminó atracando.

Asimismo, la formación de Santiago Abascal ha registrado una batería de preguntas destinadas al Ejecutivo y relativas a "las dudas" que, a su juicio, ha despertado el desembarco de los pasajeros a bordo del crucero.

¿QUIÉN HA EXAMINADO EL BUQUE?

Entre otras cuestiones, reclaman saber si el Gobierno "requirió al capitán del 'MV Hondius' la Declaración Marítima de Sanidad"; "qué análisis se ha efectuado" sobre el propio barco y "qué organismo se ha encargado de examinarlo"; o "qué medidas se van a ejecutar para evitar la posible propagación del virus y su presencia en el barco".

También piden saber si el Ejecutivo "realizó una inspección sanitaria antes del fondeo del 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla" y, de ser así, "qué medidas sanitarias de prevención tomó" y "bajo qué criterios"; además de "en qué han consistido las labores de desinfección" del puerto canario tras finalizar el operativo y "qué medidas de protección sanitaria garantizaban la seguridad de los equipos de desinfección".

Con todo, después de que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, acusase este martes al Ejecutivo central de "ocultar deliberadamente" que había positivos por hantavirus a bordo del crucero, Vox pregunta al Gobierno de Pedro Sánchez si "ocultó alguna clase de información en relación con la llegada del 'MV Hondius' a Canarias" y, en caso afirmativo, "qué le motivó a hacerlo".