Vox exige al PP entrar en el gobierno de Ceuta y señala también a Vivas por su responsabilidad en la crisis migratoria

El Líder De Vox En Ceuta, Juan Sergio Redondo, En Una Rueda De Prensa Junto Al Diputado Nacional Alberto Rodríguez Almeida - VOX CEUTA

CEUTA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha exigido al PP que su formación entre en un gobierno de coalición en la ciudad autónoma, tal y como ocurre en otras comunidades, y ha señalado a Juan Jesús Vivas como responsable también de la crisis migratoria al haber "respaldado" las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa desde el Palacio de la Asamblea, acompañado del diputado nacional Alberto Rodríguez Almeida, Redondo ha defendido que existe una "mayoría absoluta alternativa" en Ceuta para constituir una coalición de gobierno que sume los nueve diputados del PP a los cuatro de Vox, por lo que ha exigido al presidente Vivas a que "rompa inmediatamente" sus "acuerdos" con el PSOE y el "partido islamista" de Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Fátima Hamed.

En este sentido, ha reclamado que los representantes del PSOE y de MDyC sean expulsados de las vicepresidencias de la Asamblea y del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. A juicio del portavoz de Vox, "no existe ninguna necesidad parlamentaria que obligue al PP a mantener esos acuerdos" y ha trasladado su disposición a ofrecerse para constituir un gobierno de coalición con el PP, "siguiendo la misma fórmula desarrollada por ambas formaciones en otras autonomías".

Redondo ha indicado que desde Vox quieren trabajar en "todas aquellas áreas esenciales", como las consejerías de Sanidad y Presidencia y Gobernación, para acabar con el "absoluto caos" que vive Ceuta tras la entrada masiva de migrantes y que "el Gobierno de Vivas está siendo incapaz de remediar".

"ABANDONAR" LA POLÍTICA MIGRATORIA DE SÁNCHEZ

Dicho esto, el presidente de Vox en Ceuta ha asegurado que, tras dos semanas de crisis, la respuesta del Gobierno de la ciudad autónoma "se ha limitado prácticamente a una sucesión de ruedas de prensa, reuniones y recepciones de ministros", mientras Ceuta "continúa soportando las consecuencias" de una situación que, según ha afirmado, "sigue deteriorándose y agravándose".

Asimismo, tal y como recoge el partido de Santiago Abascal en una nota de prensa, Redondo ha señalado que las recientes declaraciones de Vivas sobre la situación que atraviesa Ceuta "suponen un reconocimiento del fracaso de la respuesta ofrecida por el Gobierno de Pedro Sánchez".

De esta manera, ha sostenido que Vivas "no puede utilizar ahora esta situación para desprenderse de su propia responsabilidad política" después de años "respaldando, tolerando o asumiendo unas políticas" cuyas consecuencias, según ha indicado, "están padeciendo los ceutíes".