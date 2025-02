Vox insiste en que no apoyará al PP en las comunidades si no "rompe" con políticas del PSOE: "Seríamos hipócritas"

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán (c), durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán (c), durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha insistido este martes en que su formación no respaldará los presupuestos de las comunidades autónomas en las que gobernaba en coalición con el PP si no se produce una "ruptura" en las políticas en las que, a su juicio, coinciden con los socialistas, entre las que cita la memoria histórica o las medidas contra la violencia machista. "No son amenazas, seríamos profundamente hipócritas", ha asegurado.

Vox ya ha advertido en numerosas ocasiones al PP de que no apoyarán los presupuestos autonómicos en Castilla y León, Extremadura, Murcia, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares si no se distancian de los socialistas, pero el domingo el líder, Santiago Abascal, dio un paso más al pedir que la "ruptura" del "pacto" que, según denuncian, tienen 'populares' y socialistas en la Unión Europea sea "explícita". De su lado, el PP rechazó sus "advertencias".

En rueda de prensa en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán ha recalcado que Vox cree que las políticas impulsadas por PP y PSOE en Bruselas "son malas" para España y, por tanto, la formación "no puede permitir su continuidad". "No podemos aprobarlas", ha ahondado la portavoz. "No son amenazas, seríamos profundamente hipócritas", ha dicho.

EL PP ES OTRO ALIADO DE SÁNCHEZ

Así, ha trasladado al PP que, "si verdaderamente quieren ser oposición al Gobierno y una alternativa, tendrá que abandonar esas políticas". "Nosotros tenemos muy claro quién es nuestro enemigo: el PSOE y el Gobierno", ha asegurado Rodríguez de Millán, censurando que el PP se comporta "como un aliado más" de Pedro Sánchez.

"El PP sabe perfectamente lo que tiene que hacer para sacar unos presupuestos que no tengan que ver con el PSOE", ha señalado la portavoz de Vox, que ya no menciona únicamente la eliminación de las partidas destinadas a la inmigración, que fue el motivo que les hizo tomar la decisión de abandonar los gobiernos autonómicos en julio.

"Reducción del gasto político, eliminación de todas las partidas destinadas a la promoción de la memoria democrática, a la promoción de las políticas verdes y, en definitiva, dar una verdadera alternativa a los españoles", ha zanjado.