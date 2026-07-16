Vox lamenta el aval del TJUE a la amnistía y garantiza que la "revertirá" si llega a gobernar

Archivo - El jefe de la delegación de Vox en Bruselas y coordinador Nacional Jurídico, Jorge Buxadé, en una atención a medios en Punta del Moral (Huelva). - VOX - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha lamentado este jueves el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la amnistía para los implicados en el 'procés' y ha prometido que su formación derogará la norma si llega a gobernar.

Buxadé ha afirmado que son los españoles los que tienen que "defender y proteger" la dignidad de España, su integridad territorial y su ordenamiento constitucional, posicionándose en contra de que esta labor descanse sobre tribunales internacionales.

Además, ha arremetido contra el PP, aunque sin mencionar al partido, por sostener que Bruselas anularía la amnistía y facilitaría la detención del líder de Junts, Carles Puigdemont.

El líder de Vox en Bruselas ha arremetido también contra el Tribunal Constitucional (TC), que también avaló la amnistía, por estar "politizado". "El problema fundamental viene por la politización del TC", ha señalado.

Buxadé ha remarcado que la amnistía "constituye el mayor ataque al Estado de Derecho y a la unidad nacional" y es "un pacto inmoral" de Pedro Sánchez y "los golpistas", en alusión a Junts. Por ello, ha garantizado que Vox la derogará si llegan a La Moncloa.