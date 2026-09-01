Vox llama a ir a las manifestaciones por Ceuta y alerta contra la "tibieza" del PP: No son para "cantar villancicos"

Archivo - La diputada de VOX Pepa Millán y el líder de VOX, Santiago Abascal, llega a una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha llamado a participar este miércoles 2 de septiembre en las manifestaciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo de Ceuta y ya ha adelantado, frente a "la tibieza" que achaca al PP, que en esas citas no sólo apoyarán a los ceutíes, sino que también denunciarán a los culpables de la situación: Marruecos y el Gobierno. "No son para cantar villancicos", ha dejado claro.

"Quiero terminar haciendo un llamamiento a todos los españoles para que mañana nos manifestemos en apoyo a Ceuta y a todos los ceutíes, cada uno desde su ámbito de actuación puede hacer mucho --ha aseverado en rueda de prensa en el Congreso--. Mañana tenemos que salir a la calle para denunciar a este Gobierno, para apoyar a Ceuta y para decir que Ceuta no se rinde.

A su juicio, "hay que llamar a la movilización constante en contra de este gobierno absolutamente traidor", y ha subrayado que Abascal "también estará presente en esas manifestaciones". Según informó después Vox, el líder del partido asistirá a la convocatoria de Madrid, donde también tiene intención de ir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

TAMBIÉN HAY QUE "SEÑALAR A LOS CULPABLES"

En cuanto a los llamamientos del PP y del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidiendo que las concentraciones no sean partidistas ni se utilicen en contra de nadie, la portavoz de Vox ha negado esa visión de la convocatoria y ha aprovechado para criticar la "tibieza" de los 'populares'.

"¿Cómo no van a ser en contra de nada? --se ha preguntado--. Por supuesto que es de apoyo a los ceutíes, pero también hay que señalar a los culpables. Que lo que pasó en Ceuta el día 30 de julio no pasó por ciencia infusa, que hubo una operación coordinada del régimen marroquí utilizando su gente para perpetrar una invasión en una ciudad española. ¿Cómo nos vamos a señalar a los culpables? ¿Entonces, qué? ¿Nos ponemos de perfil? ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿A qué vamos entonces? ¿A cantar villancicos?"

Millán ha acusado al PP de ser "tibio" y ha subrayado que con ese tono "no se va a ninguna parte" ni se resuelven los problemas. De entrada, ha insistido en la necesidad de que Vivas rompa sus acuerdos con el PSOE en Ceuta y con partidos musulmanes.

"¿Qué es lo que tiene que pasar aquí en España para que actuemos en contra de los que están destruyendo nuestra nación, de los que están violentando nuestras fronteras y están destruyendo a nuestro pueblo tal y como lo conocemos?", ha incidido.