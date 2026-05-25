Vox llama a los socios de Sánchez a hacer algo e insiste en una moción de censura para ir a elecciones sin negociar nada

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha emplazado este lunes a los socios parlamentarios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hablen menos y hagan más ante los casos de corrupción que acechan a los socialistas y ha insistido en la necesidad de una moción de censura instrumental para convocar elecciones sin negociar nada.

De esta forma se ha pronunciado tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox su portavoz, José María Fúster, después de que el PNV haya tachado este fin de semana de "irresponsable" que Sánchez siga en el Ejecutivo más allá de 2026 y de que Coalición Canaria (CC) dé ya por acabada la legislatura y apunte la posibilidad de que el presidente se someta a una cuestión de confianza.

Fúster ha comenzado diciendo que desconfía "muchísimo" de un PNV que a lo largo de su historia ha funcionado "presionando o chantajeando" a los gobiernos "buscando siempre el beneficio propio en vez del de España".

En todo caso, ha mostrado su deseo de que "ojalá" no ya el PNV sino "quien pueda hacer, que haga" para sacar a Sánchez de la Moncloa, como así lo hace Vox no sólo en los tribunales, sino también en la calle y en las instituciones en las que está presente.

"MENOS MÍTINES Y MÁS HACER"

Pese a que ha aplaudido que "ciertos" socios de Sánchez hayan comenzado a mostrar una supuesto pérdida de confianza de Sánchez, José María Fúster ha cuestionado que "lo espectacular" es que sólo se dediquen a hablar, y no a salir a la calle o moverse para apuntalar una alternativa. "Menos mítines y más hacer", ha enfatizado.

En este punto, el dirigente de Vox ha recordado que su partido presentó en su día dos menciones de censura contra Sánchez y pese a que ambas fueron tachadas de "ridículas", a través de las mismas ya advertían "de lo que estaba por llegar". "Teníamos razón y seguimos teniendo razón: hay millones de razones, como cada uno de los españoles, para presentar cualquier forma de oposición a este Gobierno", ha defendido.

Y dado que ahora no tienen la fuerza para presentar una nueva, ha insistido en que "el que pueda hacer, que haga" porque Vox, ha asegurado, apoyará una moción instrumental para echar a Sánchez y convocar elecciones "inmediatas" pero, eso sí, sin concesiones a nadie.