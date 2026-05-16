Vox mantiene en su grupo a Ortega Smith un mes después de su expulsión, aunque sin apenas actividad parlamentaria

El portavoz de Vox en el ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega-Smith, durante una sesión plenaria en el Congreso - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Vox mantiene en su grupo parlamentario del Congreso a Javier Ortega Smith al cumplirse un mes desde su expulsión del partido, pero la actividad parlamentaria del que fuera uno de los fundadores está reducida al mínimo y, más allá de votar en las sesiones plenarias, no constan intervenciones en Pleno o en comisión desde el pasado mes de enero.

El Comité de Garantías de Vox anunció en marzo la expulsión de Ortega Smith al considerar que había cometido una "infracción muy grave" tras frustar su relevo en la Portavocía del partido en el Ayuntamiento de Madrid que ostentaba, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

El otrora secretario general de Vox insistió en su intención de continuar al frente del grupo municipal hasta el final del mandato (mayo de 2027) alegando que era "lo legítimo" y presentó un recurso de alzada contra la decisión del Comité de Garantías de Vox, que lo rechazó el pasado 16 de abril haciendo oficial la salida de Ortega Smith del partido.

En este tiempo, Ortega Smith ha continuado ejerciendo como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, ya que cuenta con mayoría en el grupo municipal, y ya ha avisado de que nada variará hasta que la Justicia resuelva la demanda que interpuso contra la dirección de Vox por una presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

EL PROCESO SIGUE SU CURSO Y EL RESULTADO ES PREVISIBLE

En el Congreso, la dirección parlamentaria que encabeza Pepa Millán le ha mantenido en sus filas pese a cumplir un mes expulsado del partido. Según dijo la portavoz, el proceso interno sigue su curso y su resultado "es muy previsible" y "no hay nada inventado", dando a entender que, en su momento, acabará en el heterogéneo Grupo Mixto.

"Aquí hay un procedimiento administrativo como en todos los partidos, establecidos los estatutos, un procedimiento reglado, y conforme vayan sucediéndose los acontecimientos, pues así se irá respondiendo conforme a los estatutos y a lo previsto reglamentariamente", señaló Millán en una reciente rueda de prensa.

Eso sí, Vox ya había ido despojando a Ortega Smith de los cargos que ocupaba en el Congreso y en el partido. El que fuera secretario general y vicepresidente de Vox se quedó reducido a vocal en la Ejecutiva en enero de 2024 y acabó fuera de la dirección el pasado mes de diciembre.

Y, en el Congreso, fue portavoz adjunto del grupo parlamentario hasta el pasado mes de noviembre, se le retiró de la Diputación Permanente --el único órgano que se mantendrá en pie cuando se convoquen elecciones generales--, y perdió, además, las portavocías de las comisiones de Interior y Justicia quedando relegado a mero vocal de la Comisión de Presupuestos, que lleva años sin reunirse por falta de proyecto presupuestarios. Además, perdió el escaño que ocupaba en el entorno de Santiago Abascal y acabó en el 'gallinero' el hemiciclo.

Su última intervención en el Congreso tuvo lugar el pasado 27 de enero, cuando tomó la palabra en la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en periodos extraordinarios, para defender la posición de Vox ante las peticiones de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de distintos ministros.

Además, la última iniciativa parlamentaria que registró en la Cámara Baja fue el pasado 24 de febrero, cuando presentó una pregunta escrita para que el Gobierno le explicara por qué se había producido un incremento exponencial de inmigrantes con autorización de residencia por arraigo desde el año 2020 y pedía saber el número de inmigrantes que han obtenido la residencia permanente y la nacionalidad desde el año 2018.

En todo caso, Ortega Smith sigue percibiendo la misma retribución como diputado de a pie: la asignación constitucional básica de 3.366,99 euros más la indemnización de 1.032,38 euros que se abona a los electos por Madrid para sufragar su actividad parlamentaria.

RECELOS EN EL GRUPOS MIXTO

Si al final es enviado al Grupo Mixto, allí se encontrará con los recelos de la mayoría de sus integrantes, que tienen intención de tratarle como en su día al exministro socialista José Luis Ábalos, a quien no cedieron tiempos de intervención ni cupo para la presentación de iniciativas ni le dieron hueco en las comisiones parlamentarias.

Actualmente este grupo está compuesto por ocho miembros de cinco partidos: cuatro son de Podemos, mientras que el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Coalición Canaria (CC), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Compromís cuentan con uno cada uno.