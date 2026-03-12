Vox ofrece a María Corina Machado su "apoyo político" durante una reunión en Santiago de Chile

Una delegación de Vox y de la Fundación Disenso mantiene un encuentro con María Corina Machado en Santiago de Chile - VOX

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de Vox y de la Fundación Disenso se ha reunido este jueves con la líder opositora venezolana María Corina Machado, a la que han transmitido su "apoyo político".

El partido de Santiago Abascal y Machado han mantenido el encuentro en Santiago de Chile, en el marco de los actos por la toma de posesión del nuevo presidente chileno, José Antonio Kast. Han abordado la situación en Venezuela, así como "los retos de la oposición democrática del país", según informa el partido, que le ha expresado su "apoyo político".

"El encuentro se enmarca en la relación que Vox y la Fundación Disenso mantienen desde hace años con dirigentes iberoamericanos a través de Foro Madrid, una alianza internacional impulsada en 2020", explica Vox.

Por su parte, la Fundación Disenso --el 'think thank' de análisis y debate de asuntos de actualidad fundado en 2020-- ha escrito en un mensaje en 'X' que seguirán "coordinando esfuerzos" junto a sus aliados en Europa, Estados Unidos e Iberoamérica para que "Venezuela recupere su soberanía y libertad".

Los eurodiputados de Vox Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías han asistido esta semana a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, en representación del partido. El líder de Vox, Santiago Abascal, fue invitado personalmente por Kast, pero ha excusado su asistencia alegando que está inmerso en la campaña electoral de Castilla y León.

Durante su estancia en Chile, la delegación de Vox ha mantenido diversas reuniones para consolidar las alianzas surgidas en torno al Foro Madrid.