Vox, tras pedir Begoña Gómez permiso para viajar al extranjero: "Se cree por encima, jamás ha conocido límites"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha afirmado este martes que el presidente, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, "se creen por encima de todos y de todo" y exhiben comportamientos "de quienes jamás han conocido límites".

Así lo ha hecho tras pedir Gómez al juez Juan Carlos Peinado, que le retiró el pasaporte en el marco de su investigación contra ella, permiso para viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) y a Reino Unido para la graduación de su hija.

"Se creen por encima de todos y de todo", ha reaccionado la portavoz parlamentaria en un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X'. "Es la actuación de quienes jamás han conocido los límites para nada, ni en sus negocios ni en política", ha agregado. Así, ha pedido que la ley y los jueces, "que deben aplicarla en libertad e independencia", "les enseñen" esos límites.