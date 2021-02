Vox pide la dimisión de Marlaska y le responsabiliza de las agresiones a sus seguidores en Cataluña

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado y secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha pedido este miércoles la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las agresiones que sufren sus dirigentes y simpatizantes en la campaña de las elecciones al Parlamento de Cataluña, de las que le ha hecho responsable "política y judicialmente".

Ortega Smith ha preguntado por este asunto al ministro en el Pleno del Congreso y, después, ha pedido su dimisión en declaraciones a los medios de comunicación al no recibir "ni una palabra de condena" por su parte y estar demostrando que es "incapaz" de garantizar la seguridad de sus simpatizantes en Cataluña.

El dirigente de Vox ha asegurado que no ha habido un solo acto de esta campaña electoral en el que sus simpatizantes no hayan sufrido algún tipo de acoso, sintiéndose "desamparados". Según ha reconocido, los Mossos d'Esquadra "intentan hacer su trabajo", pero tienen "mandos políticos" que "no les dan los efectivos necesarios" para llevarlo a cabo.

Frente a esta situación, ha denunciado que el ministro del Interior haya optado por tildar a Vox de "ultraderecha, fascistas" y decir que cuestionan las elecciones en vez de condenar la violencia. "Nosotros cuestionamos que no existen unas elecciones libres. Cuando una candidatura está permanentemente acosada no existen elecciones libres", ha reivindicado.

¿LIBERTAD PARA VOTAR A VOX?

Ortega Smith ha señalado como responsables del "acoso" a "energúmenos totalitarios" de CDR, ERC, Bildu, Podemos o la CUP, a los que cree que Marlaska "está legitimando" al "convertir" a Vox en los "culpables" de la situación.

"Le haremos responsable de las consecuencias que se produzcan. Cualquier lesión o agresión física usted será el responsable alentando, señalándonos como culpables, fascistas, de ultraderecha, diciendo que damos miedo", ha avisado.

Pero además, ha preguntado si en este clima la población considera que los ciudadanos de Cataluña podrán acercarse "libremente" a los actos de Vox para conocer su proyecto o coger su papeleta electoral el próximo día 14. "Están generando miedo y odio contra la tercera fuerza política en España", ha denunciado.



