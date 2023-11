Vox pide "no caer en provocaciones de alborotadores enviados" por el PSOE a manifestaciones contra la amnistía

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado este lunes a los ciudadanos que se manifiestan contra Pedro Sánchez y la amnistía a los encausados por el 'procés' a "no caer en las provocaciones de alborotadores profesionales" que "sin duda envían" el Gobierno y el PSOE a estas concentraciones, aunque no ha entrado en detalles.

Estos días están teniendo lugar diversas concentraciones en varios puntos de España para protestar contra esta medida de gracia, requisito de Junts para votar a favor de la investidura del presidente del Gobierno en funciones.

Vox, que ha hecho un llamamiento por la movilización "permanente" contra los planes del Ejecutivo, las apoya, incluidas las manifestaciones ante las sedes del PSOE. En la del viernes ante la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, a la que acudieron centenares de personas, pudieron escucharse gritos de "Viva Franco", entre otros cánticos.

"Quiero advertir a los españoles que se van a manifestar que no caigan en las provocaciones de alborotadores profesionales que sin duda van a enviar a las manifestaciones el PSOE y el Gobierno", ha dicho Abascal en rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, donde ha asegurado que "no le sorprende" que el Gobierno "use todos los medios a su alcance" para obstaculizar estas concentraciones.

IRÁ A TODAS LAS QUE PUEDA

En este contexto, el presidente de Vox ha vuelto a alentar estas manifestaciones, asegurando que tanto su partido como él mismo acudirán a todas las que sea posible. Ha mencionado específicamente la de este domingo en Barcelona, convocada por Catalunya Suma, y la del 18 de noviembre en Madrid, organizada por varias asociaciones como Pie en Pared o Neos.

"A mí me parecen bien todas las movilizaciones, hay una necesidad de movilización creciente y constante y acudiré a todas las que pueda", ha informado el líder de Vox.