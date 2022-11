Vox pide subvencionar el transporte a los separados que vayan a visitar a sus hijos en las islas

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox quiere que las bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo que se aplican a los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, se extiendan a los progenitores separados que no residan en estos territorios pero acudan a ellos a visitar a sus hijos, así como a los menores residentes en la península que quieran visitar a sus progenitores en esas zonas.

Así lo plantea en una proposición no de ley que ha registrado en el Congreso en la que también sugiere que se puedan beneficiar de ese régimen los no residentes en los archipiélagos o la ciudades autónomas cuyo padre o madre sí residan allí y tengan una situación de dependencia.

"Resulta necesario que el Estado adopte medidas para que las familias no se vean perjudicadas debido al lugar de residencia de alguno de sus miembros", argumenta Vox, incidiendo en que "las políticas públicas deben atender a las necesidades de las familias aumentando la inversión y fomentando las condiciones necesarias para el fortalecimiento de los hogares y las relaciones paternofiliales".

En concreto, el grupo parlamentario que capitanea Iván Espinosa de los Monteros busca que el Congreso inste al Gobierno a modificar el régimen vigente para extenderlo a casos de separación o divorcio cuando el progenitor custodio haya fijado su residencia fuera de los territorios no peninsulares y tenga reconocido un régimen de visitas.

CUSTODIA COMPARTIDA

También pretende incluir el supuesto de la persona que tiene atribuida la custodia compartida pero no reside en los territorios no peninsulares durante los periodos de no convivencia con los hijos menores, así como el de los menores no emancipados que residan con uno de sus progenitores y quieran visitar al otro no residente en territorio peninsular.

Además, plantean que puedan empezar a beneficiarse de esas bonificaciones los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla que tengan un ascendiente en primer grado en situación de dependencia viviendo en los territorios no peninsulares.