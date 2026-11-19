1135445.1.260.149.20261119133201 El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña, a 5 de noviembre de 2026, en Albacete, Castilla La Mancha (España). - Víctor Fernández - Europa Press

BENAVENTE (ZAMORA), 19 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este jueves que los servicios jurídicos de su partido estudian acciones legales contra el Gobierno por "comprar la legislatura" a Junts, con el objetivo de saber si se cometieron presuntos delitos y para retratar la "traición" de Pedro Sánchez.

Así ha reaccionado Vox a la entrevista que el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha concedido a 'El Mundo', en la que declara que "aprovechó la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España" y cuenta que el PSOE "aceptó bastante fácil" la amnistía a los implicados en el 'procés'. "Pensaba que lo lucharían un poco más, pero para mí fue una sorpresa que no", dice.

En declaraciones a los medios en Benavente (Zamora), Abascal ha tildado de "grave" lo que Puigdemont cuenta en la entrevista y ha destacado "la facilidad" con la que Sánchez estuvo dispuesto a llegar a acuerdos con el político catalán. No obstante, ha matizado que "nada" le ha llamado la atención y que las declaraciones "confirman las sospeches y denuncias" de Vox.

"Sánchez ha vendido a España, ha pagado su poder con el dinero, la dignidad y el futuro de los españoles que lo están pasando mal", ha censurado el líder de Vox. "Después de haber dicho que la gobernabilidad de España no descansaría en el apoyo de partidos separatistas, que la Ley de Amnistía era inconstitucional", ha agregado.

Así las cosas, ha avanzado que los servicios jurídicos de Vox, capitaneados por Jorge Buxadé y Marta Castro, ya están estudiando la entrevista para dilucidar si se cometieron delitos al cerrar esos acuerdos y para que lo que "el prófugo de la Justicia", en alusión a Puigdemont, declare en sede judicial lo que ha contado a 'El Mundo' para que los ciudadanos tengan "absolutamente claro hasta dónde ha llegado la traición de este Gobierno".

LOS 'NIETOS'

Además, Abascal ha anunciado que los servicios jurídicos de Vox analizan el auto publicado por el Tribunal Supremo (TS) en la víspera en el que el Alto Tribunal asegura que la Administración General del Estado no actuó con la diligencia exigible para sacar del censo a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos'.

En el auto, el TS rechaza el recurso que preentó Vox frente a la negativa de los magistrados a suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos' ante la cercanía de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Durante su intervención, Abascal ha ahondado en sus acusaciones al Gobierno por urdir un fraude electoral usando la 'ley de nietos'. Para el líder de Vox, el Ejecutivo busca "sustituir a los españoles que no le gustan y se sienten traicionados por Sánchez" con las nacionalizaciones derivadas de esa instrucción y con la regularización de miles de migrantes.