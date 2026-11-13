Vox reactiva sus microcréditos para financiar la campaña del 29N, ofreciendo un interés del 4,25%

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene en un acto previo al inicio oficial de la campaña electoral, a 12 de noviembre de 2026, en Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reactivado sus microcréditos para financiar la campaña electoral para los comicios del 29 de noviembre y ofrece al prestamista un interés fijo anual del 4,25%. "Invierte dinero para echar a Sánchez", es el lema de su iniciativa, que arrancó el 2 de noviembre y que le ha permitido recaudar hasta ahora 700.000 euros, según asegura el partido.

El funcionamiento de estos microcréditos, que empezó a usar Podemos en sus orígenes para eludir los créditos de la banca, consiste en invitar a los simpatizantes a entregar un dinero al partido, pero no como una donación a fondo perdido, sino como un crédito que, tras las elecciones, se devuelve a un interés determinado.

"Tú inviertes, juntos afrontamos esta campaña crucial para España y tras el 29N te lo devolvemos", resume VOX, que ofrece un interés fijo anual de 4,25% en una operación que puede realizarse desde su web microcreditos.voxespana.es.

YA LLEVA 700.000 EUROS EN 10 DÍAS

La formación que lidera Santiago Abascal ya empezó a recaudar dinero por esta vía el 2 de noviembre, antes incluso de que se iniciara la campaña electoral, y asegura haber recibido ya más de 700.000 euros que, según promete, deberá devolver con intereses.

El Tribunal de Cuentas lleva años denunciando que existe una laguna legal con los microcréditos que usan los partidos para financiarse, y exige medidas como identificar a los donantes por un procedimiento de verificación clara, obligar a los aportantes a declarar que no se hallan inmersos en prohibiciones para poder realizar donaciones a partidos, fijar una cuantía máxima de inversión que no exceda el tope para donaciones privadas, establecer el tipo de interés aplicable y las condiciones y plazos de devolución, y como prohibir que participen personas jurídicas, a las que no se permite hacer donaciones.