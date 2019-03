Vox realizará una "gran concentración" el sábado 30 de marzo en Barcelona bajo el lema 'Cataluña por España'

Publicado 14/03/2019 13:56:33 CET

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha confirmado este jueves que, tal y como avanzó la semana pasada, finalmente realizará una "gran concentración" en Barcelona el sábado 30 de marzo, cuyo lema será 'Cataluña por España'. Señalan que esta decisión deriva de la negativa del Ayuntamiento de la ciudad condal de permitirles celebrar un acto político en el Palau Sant Jordi.

En una nota de prensa, recogida por Europa Press, la formación de Abascal afea al consistorio de Ada Colau que optara por rescindir el contrato de alquiler del espacio, firmado previamente, de manera "unilateral". Desde Vox ven en este hecho "razones exclusivamente políticas" a pesar de que desde el Ayuntamiento alegaron "labores de mantenimiento".

"Unas razones que no fueron esgrimidas diez días antes cuando no hubo problemas para firmar el contrato y recibir el abono del 50 por ciento del pago que lo hacía firme", resaltan, para añadir que no permitirán que "el uso partidista de los recursos públicos" impidan que la formación cumpla "sus compromisos con la sociedad".

Desde Vox puntualizan que la concentración tendrá lugar a las 12.00 horas del 30 de marzo, en la Avenida de la Reina Maria Cristina, entre las Torres Venecianas y la Fuente Mágica de Montjuic.