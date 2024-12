Vox recalca que la cuestión de confianza de Junts es un "paripé" y no avanzará su voto hasta que se debata

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha recalcado este martes que la iniciativa de Junts para instar al presidente, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza es un "paripé" y ha avanzado que Vox no se pronunciará sobre el sentido de su voto hasta que se debata en el Pleno.

El PSOE y Sumar han impuesto su mayoría en la Mesa del Congreso para posponer la admisión o no a trámite de la proposición no de ley de Junts, lo que implica que la posibilidad de vetarla sigue aún en pie, a pesar de que los letrados no vieron obstáculo alguno para debatir la iniciativa. En principio, no se tomará una decisión hasta después del paréntesis navideño, aunque tampoco se descarta una convocatoria de última hora esta semana o la próxima.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Rodríguez de Millán no ha valorado el aplazamiento de la admisión a trámite de la iniciativa, pero ha insistido en que Vox la ve como "otro paripé enmarcado en la acción chantajista" de Junts a un Gobierno "servil" y que "se deja chantajear" utilizando a los españoles como "moneda de cambio". "Un enfrentamiento simulado", ha añadido la portavoz parlamentaria.

POLÍTICA FICCIÓN

Y como la iniciativa no está aún calificada ni figura en ningún orden del día, la portavoz parlamentaria ha rechazado adelantar el sentido del voto de Vox. "No vamos a hacer política ficción", ha indicado.

Rodríguez de Millán ha aprovechado para arremeter contra el PP, afirmando que a Vox le sorprende que los de Alberto Núñez Feijóo "se abran a negociar y dialogar con Junts". Ha mencionado concretamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que en la Conferencia de Presidentes del viernes defendió "las mejores relaciones posibles" con el partido de Carles Puigdemont. "Avalando a un partido que va a hacer pagar a los andaluces la deuda", ha lamentado.