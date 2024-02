Vox traslada su apoyo a la 'tractorada' de agricultores en Bruselas y critica "el desprecio de las élites" al sector

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dirigentes de Vox han expresado este jueves su apoyo a la protesta de agricultores y ganaderos en Bruselas, al tiempo que han criticado "el desprecio de las élites" al sector primario y el Pacto Verde europeo, que tiene el objetivo de hacer que la Unión Europea (UE) sea climáticamente neutral para 2050.

Al menos un millar de tractores han llegado a Bruselas desde distintos puntos de Europa para tratar de bloquear la ciudad, donde se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en una cumbre informal. Reclaman más apoyos para el campo y denunciar los altos costes que dicen afrontar para cumplir los nuevos objetivos climáticos y de sostenibilidad comprometidos por los 27.

El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch ha compartido en su perfil de la red social X (antes Twitter) vídeos que muestran a los tractores llegando frente al Parlamento Europeo y ha arremetido contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que durante la jornada ha dicho que su partido es el de "los agricultores, pescadores y ganaderos".

Ha reprochado que el PP "votó en masa" el Pacto Verde, aprobado en 2020, que, a su juicio, ha supuesto "la más terrible vuelta de tuerca para estrangular al campo con los objetivos de la Agenda 2030 de acabar con el sector primario" y es "un monstruoso plan de injerencia, empobrecimiento, decrecimiento y recorte de derechs y libertades". En esta línea, ha recordado que sólo Vox votó en contra del acuerdo.

"No a la Agenda 2030. No al Pacto Verde. No al desprecio de las élites. Los trabajadores del campo europeos dicen que se acabó con los delirios ideológicos suicidas", ha agregado.

Asimismo, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha escrito en la citada red social que "Bruselas lleva años firmando acuerdos para sustituir el campo español por el de Marruecos o Sudáfrica, condenando a la miseria a nuestros agricultores y ganaderos". Y ha lanzado una advertencia: "pronto, quienes fomentaron estas políticas se sumarán a las protestas... nada más lejos: son los responsables", aunque no ha dado nombres concretos.

BLINDADO

Otros dirigentes de Vox que también han apoyado a los agricultores y ganaderos han criticado que el Parlamento Europeo está "blindado" ante las protestas. Es el caso del líder de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, que reprocha el "alabre de espino, controles policiales de acceso y antidisturbios" ante la 'tractorada', que ve "legítima". "Cuando se trata de proteger su burbuja, los eurócratas son los mayores creyentes de las fronteras", ha añadido.

En la misma línea se ha expresado el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que ha hecho un paralelismo con la inmigración. "Alambres de espino y antidisturbios contra los agricultores que llenan nuestras mesas y puentes de plata para la inmigración ilegal que desata la delincuencia", ha indicado.