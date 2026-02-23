Vox traslada su "disposición" a hablar con el PP sin "imponer" ideas: "Somos conscientes de la representatividad"

Archivo - El vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga, en una rueda de prensa - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha trasladado la "disposición total" de su partido a negociar con el Partido Popular en Extremadura y Aragón, sin "pasar el rodillo" ni "imponer" ideas.

En una entrevista en Telemadrid, Garriga ha afirmado que son conscientes "de la representatividad que tenemos y, por tanto, de la proporcionalidad por la cual podemos ir a la mesa de negociación". "En ningún caso queremos pasar el rodillo ni queremos imponer nuestras ideas, para nada", ha agregado.

El dirigente de Vox ha recalcado que quieren "actuar con responsabilidad" y "recoger la voluntad de las urnas", si bien ha reconocido que "venimos de un clima de desconfianza". "Ha de ser un acuerdo en el cual los dos tengamos que ceder, tanto ellos como nosotros", ha subrayado.

"Más allá de hablar de si Vox tiene que entrar o no entrar y en qué y para hacer qué, queremos hablar del programa del Gobierno. De qué es lo que van a hacer Partido Popular y Vox, en caso de que Vox apoye la investidura", ha continuado Garriga, que ha asegurado que han intentado "reorientar las negociaciones" y "volver al punto de partida".

Las declaraciones de Garriga llegan poco después de que el PP haya fijado en un documento marco las líneas básicas que deben regir sus pactos con Vox para asegurar la estabilidad institucional. En él, establecen que el acuerdo debe basarse en el "principio de coherencia programática", respeto a "la proporcionalidad" salida de las urnas y compromiso de "aprobación de cuatro presupuestos", entre otras cuestiones.