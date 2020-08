Vox ve la marcha del rey Juan Carlos como "un paso más" en la intención del PSOE y Podemos de "acabar con la monarquía"

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, considera que la decisión del rey Juan Carlos I de trasladar su residencia fuera de España es un "paso más" en la intención del PSOE y Unidas Podemos de "acabar con la monarquía" y con la "unidad de España".

En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, el dirigente de Vox se ha pronunciado así sobre las informaciones que apuntan a que el líder del Gobierno, Pedro Sánchez, habría presuntamente animado al actual jefe del Estado, el rey Felipe VI, a tomar una decisión con relación al monarca Juan Carlos I.

"No me cabe duda de que es un paso más en esa intención del PSOE y Podemos de acabar con la monarquía", ha subrayado Espinosa de los Monteros, quién a renglón seguido, ha añadido que estas formaciones no sólo pretenden acabar con la monarquía, sino también con la "unidad de España" y con el "régimen del 78".

En este sentido, considera que los partidos que conforman el Gobierno ven en la monarquía "un obstáculo" para "poner en jaque" la unidad de España y ha destacado que esta forma política de Estado es un sistema "que está presente en las democracias más avanzadas del mundo".

Sobre las discrepancias entre Sánchez y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en relación a la situación de la monarquía, Espinosa de los Monteros cree que se trata de un "teatrillo" porque, según ha dicho, el mismo Gobierno "ha estado presionando" a Zarzuela para que saliera Juan Carlos, mientras que "dicen que está huyendo".

"¿Huyendo de qué?", se ha preguntado el portavoz de Vox, quien ha hecho una defensa del rey Juan Carlos I asegurando que se trata de un señor adulto "retirado de la vida pública, que no está en los Presupuestos Generales del Estado" y que se ha ido "voluntariamente por le ha dado la gana".