Vox, sobre Zapatero: "Sigue sin explicar su papel en el rescate de Plus Ultra y el origen de las joyas"

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox no se da por satisfecho con las explicaciones ofrecidas este jueves por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, el origen de las joyas encontradas en su despacho, tasadas en 1,3 millones de euros, y el rol de sus hijas lo que, a su juicio, es una "macrotrama corrupta".

En una entrevista concedida a Mañaneros 360 de RTVE, Zapatero ha negado haber influido para rescatar Plus Ultra, ha atribuido las joyas a un "regalo de cortesía personal", negando que tuviera intención de defraudar, y ha rechazado haber usado a sus hijas como testaferros.

"Zapatero sigue sin explicar cuál fue su papel en el rescate, el origen de la joyas y el papel de sus hijas en toda esta macrotrama corrupta", ha recriminado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán.

POR LOS PLATÓS COMO SI FUERA UNA ESTRELLA

En declaraciones a los medios en el pasillo de la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria ha criticado que el expresidente "se pasee por los platós como si fuera una estrella" en vez de "declarar en un juzgado" y ha insistido en que "la macrotrama corrupta" no habría podido existir "sin la intermediación del Consejo de Ministros" que aprobó el rescate a la aerolínea durante la pandemia y "sin la mediación, consentimiento o tolerancia" de Pedro Sánchez.

Rodríguez de Millán cree "anómala" la situación de España y ha garantizado que Vox trabajará para expulsar a Sánchez de La Moncloa. En esta línea, ha afeado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que diera por terminada la legislatura y "por muerto" al jefe del Ejecutivo en el balance del curso político ofrecido el miércoles.

"Ni se puede dar por muerta la legislatura ni se puede dar por terminado al Gobierno de Sánchez y quien lo haga está muy equivocado, no conoce al PSOE y volverá a incurrir en los mismos errores que en el pasado 23J", ha advertido la portavoz parlamentaria, que ha pedido a los 'populares' que se centren en hacer oposición.