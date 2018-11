Ximo Puig asegura que Fabra ha nombrado un "equipo de liquidadores" con la remodelación del Consejo valenciano

Actualizado 10/12/2012 15:57:11 CET

VALENCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha designado un nuevo Consejo que es un "equipo de liquidadores". En este sentido, ha señalado que el PP "acabó con Bancaja, con la CAM y ahora está dispuesto a acabar con la Generalitat Valenciana".

Puig, que se ha expresado de esta manera en un comunicado con motivo de la remodelación del Consejo, ha aprovechado para apuntar que el nuevo consejeros de Hacienda, Juan CArlos Moragues, "representa a un interventor del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para vigilar las cuentas y que, sorpresivamente, también se ocupará del sector empresarial de la Generalitat, lo que significa que no hace falta esperar a los hombres de negro porque ya están aquí, son el propio gobierno de la Generalitat y van a encargarse de liquidarlo", ha dicho.

Por otro lado, y tras la reunión mantenida con los miembros del secretariado de la Comisión Ejecutiva del PSPV para analizar la crisis del Consell y otras cuestiones de actualidad política, Puig ha apuntado que "es insólito en democracia que el presidente de la Generalitat todavía no haya pedido su comparecencia pública en les Cortes para explicar las razones de la dimisión precipitada del consejero de Hacienda, la dimisión precipitada del director general de la Radio Televisión Pública valenciana, y de la propia crisis de Gobierno".

En este sentido, "los socialistas valencianos exigimos una vez más que se plantee inmediatamente la comparecencia y, al mismo tiempo, volvemos a pedir la retirada de los presupuestos de la Generalitat, cuyo autor intelectual ya no está en el Consejo y que los propios consejeros no conocen, además de ser unos presupuestos que no ayudan a salir de la crisis, sino que profundizan más en todos los vicios heredados de esa herencia".

En este sentido, el líder socialista ha asegurado que "la herencia Camps no ha acabado, porque no es una herencia suya, es del PP en sus diferentes parámetros, que responde a una misma forma de entender la política y nuestra comunidad".

Del mismo modo, Puig ha insistido a Fabra en que "es urgente y necesario que, tras comparecer y retirar los presupuestos, iniciar un trabajo de recuperación de la confianza a través de un gran pacto social entre empresarios, sindicatos, entidades sociales y partidos políticos para salir pronto de la crisis, porque es prioritario dar una esperanza a los valencianos para salir de una situación cada día más negativa".

Así, ha remarcado que "nosotros estaremos ahí y queremos que cambien en profundidad las políticas, por lo que reiteramos esta petición que, hasta el momento, no ha tenido ninguna respuesta".

"ALTERNATIVA HIGIÉNICA"

En este sentido, el secretario general del PSPV ha hecho hincapié en que "es necesaria una alternativa higiénica para superar la etapa de la corrupción y del disparate económico al que nos ha llevado el PP", mientras ha insistido en que, para conseguir eso, "volvemos a exigir transparencia, que se abran las puertas y ventanas de la Generalitat para que los ciudadanos sepan qué ha pasado dentro".

Para Puig, el jefe del Consejo "tiene tanto que ver con la herencia que en el año que lleva como presidente ha impedido siete comisiones de investigación, ha impedido que sepamos qué ha pasado con los 1300 millones de euros que se han despilfarrado en RTVV, qué ha pasado en la Ciudad de la Luz o los grandes eventos, dónde se han gastado el dinero en la F1 o en la visita del Papa".

Por este motivo, ha asegurado que Fabra "es tan opaco como su antecesor o más, además de ser incapaz de hacer el más mínimo gesto político para evitar la degradación de la imagen pública de la Comunidad Valenciana".

El líder socialista ha incidido en que "lo más grave no es la incapacidad de Fabra sino que no se atisbe en el horizonte una mejora en la situación de los valencianos, que están ahogados, entre otras cosas, porque la Generalitat no les paga".

Por eso, ha recordado que los socialistas valencianos "hemos convocado el próximo 15 de diciembre en los ayuntamientos una movilización de aquellos que están afectados directamente por los impagos de la Generalitat", al tiempo que ha asegurado que "tenemos miles de empresas valencianas que han desaparecido o que están a punto de hacerlo porque la Generalitat no les ha pagado".

Del mismo modo, Puig ha anunciado que en la reunión del secretariado de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV se ha aprobado el apoyo a los sindicatos y a la Plataforma per l'Escola Pública en las concentraciones previstas para el día 13, así como la Manifestació per la Llengua prevista para el próximo día 15 en Castellón, "porque en estos momentos se vuelve a cuestionar el valenciano y su capacidad de ser una lengua, no sólo para lo folclórico como quiere el PP, sino troncal en nuestra educación", ha dicho.