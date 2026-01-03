Yolanda Díaz acusa a EE.UU. de vulnerar la carta de Naciones Unidas y condena la "agresión imperialista" en Venezuela

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha acusado a Estados Unidos de vulnerar la carta de las Naciones Unidas tras el ataque del gobierno dirigido por Donald Trump en varias áreas de Venezuela y en la capital Caracas.

"EE.UU. vulnera la carta de Naciones Unidas y la legalidad internacional. Nuestra firme condena a esta agresión imperialista a Venezuela", ha expresado Yolanda Díaz en un comunicado a través de la red social 'Bluesky'.

La vicepresidenta ha afirmado también en el mismo mensaje que "el mundo es menos seguro y menos libre desde que Trump y la internacional del odio actúan impunemente".

Por último, Díaz se ha mostrado en la misma línea del Gobierno en seguir la actualidad de Venezuela en las próximas horas, pero se ha manifestado a favor de recobrar "el derecho internacional y la paz" en Venezuela.