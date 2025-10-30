Yolanda Díaz acusa al PP de convertir el Senado en un "lodazal" con la comparecencia de Sánchez en la comisión Koldo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una sesión de control, en el Congreso de los Diputados, a 29 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha acusado al PP de convertir el Senado en un "auténtico lodazal" con motivo de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el seno de la comisión sobre el caso 'Koldo'.

En declaraciones a los medios antes de participar en un encuentro en Madrid con la copresidenta de Greens Europa, Vula Tsetsi, ha denunciado que los 'populares' usan su mayoría absoluta en el Senado para convertirlo en un "plató televisivo" para "degradar la democracia y las instituciones".

Aparte, Díaz se ha mostrado convencido de que Sánchez rendirá "explicaciones" sobre este asunto como "hace siempre" y ha exhortado a que esta comparecencia sirva para que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recapacite y "corrija el rumbo de su formación", respete a las instituciones y permita que el Senado sea un espacio de debate para dialogar sobre políticas públicas.

Sin embargo, se ha mostrado pesimista de que Feijóo haga un giro en su labor de oposición y teme que insistirá en esta deriva de deslegitimación que, a su juicio, se convierte en una "estrategia para dar votos a Vox y convertir en un lodazal la Cámara Alta".

Finalmente, la también ministra de Trabajo ha criticado que el PP, bajo su criterio, no tiene ninguna propuesta de lucha contra la corrupción y ha recriminado a esta formación que votara en contra de la proposición de ley de Sumar en el Congreso para crear una oficina anticorrupción. "No tengo ninguna duda de que el PP no quiere acabar con la corrupción en España", ha sentenciado.