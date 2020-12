Yolanda Díaz critica la regularización fiscal de Juan Carlos I: "Parece que todos no somos iguales ante la ley"

Defiende que el rey emérito debe dar explicaciones y dice que es él quien hace más daño a la institución

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha opinado que la regularización fiscal del rey emérito Juan Carlos I sugiere que no todos los españoles son iguales ante la ley y ha criticado la falta de transparencia sobre sus finanzas, máxime cuando la ciudadanía reclama explicaciones con "exhaustividad" sobre sus actividades.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, la titular del Ministerio ha asegurado que no dar explicaciones por parte del rey emérito es "alejarse" de los estándares de transparencia de las sociedades del siglo XXI.

"No es comprensible. Además, me parece que este procedimiento (de regularización fiscal) no se lo harían a cualquier ciudadano normal", ha reprochado la también dirigente de Unidas Podemos.

Respecto a la comisión de investigación cursada por su grupo parlamentario en el Congreso, Díaz ha dicho que esta petición, junto al resto de impulsadas por otras fuerzas políticas, va en la línea de conseguir "transparencia" ante la "gravedad" de unos hechos que "ponen todavía más en cuestión" la actuación de Juan Carlos I.

Para la ministra, no puede ser que no se sepa lo que ha pasado con las actividades del rey emérito y ha subrayado que "cualquier sociedad democrática entiende esto". "Es más, tenemos que reforzar la democracia para reforzar las instituciones", ha apostillado.

Díaz ha recalcado que "quien hace más daño a la monarquía por desgracia, desde hace mucho tiempo son estos comportamientos" de Juan Carlos I y si hay una campaña contra la institución la "está protagonizando" el propio rey emérito. De hecho, ha apuntado que muchas personas monárquicas se siente ahora "muy ajenas" a su figura.

También ha dejado claro que los representantes de Unidas Podemos "no son monárquicos", algo que es legítimo en democracia, pero ha enfatizado que su formación respeta la Constitución y sus instituciones.