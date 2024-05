Yolanda Díaz recrimina a Abascal su foto Netanyahu, "48 horas después de que quemara un campamento con niños"

Vox cuestiona las cifra de 35.000 personas asesinadas en Gaza porque la fuente es Hamás



MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha denunciado este miércoles que el líder de Vox, Santiago Abascal, se reuniera este martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa una orden de detención cursada por la Corte Internacional de Justicia (CIG) por "crímenes de guerra" y que lo hiciera "48 horas después" de que su gobierno "quemara un campamento con niños y niñas dentro".

Lo ha hecho en el Pleno del Congreso en el marco de la interpelación sobre política exterior que le ha dirigido el diputado de Vox, Carlos Flores Juberías, un debate que le ha servido para volver a reivindicar el lema "desde el río hasta el mar".

Díaz ha subrayado que, con el viaje de Abascal a Jerusalén, Vox ha dejado claro "que se sitúan como unos aliados incondicionales de quienes están cometiendo genocidio contra el pueblo palestino, contra las mujeres y los niños de Gaza", en lo que considera una "respuesta absolutamente desproporcionada contra los crímenes de Hamas del pasado 7 de octubre".

ALIADOS INCONDICIONALES DE GENOCIDAS

Así, ha acusado a Abascal de "traspasar todos los límites del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos" con su cita con Netanyahu. "Elogio su firmeza, señor Flores. ¿Qué firmeza tienen ustedes la de asesinar a 35.000 personas, a 14.000 niños y niñas, la de quemarlos vivos?", ha preguntado a bancada de Vox.

Pero también se ha dirigido al PP: "¿Dónde está el señor Feijóo, cuando su socio está con un criminal de guerra?" y ha insistido en que la foto de Abascal y "el silencio de Feijóo" va a "perseguir" a ambos "durante todas sus vidas".

Díaz ha defendido que al reconocer el Estado Palestino, España cumple con una "exigencia del Derecho Internacional", la fijada en la resolución 181 de la ONU en 1947 y también con el acuerdo del Congreso de 2014. "Lo digo claramente, señorías, sí, dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo en paz, en fronteras seguras", ha aseverado, antes de volver a usar el eslogan "desde el río hasta el mar", incidiendo en que eso es lo que señala citada resolución que defiende "dos Estados que convivan en paz desde el río hasta el mar".

REIVINDICA EL 'DESDE EL RÍO HASTA EL MAR'

Y, tras proclamar que no es "antisemita", ha reivindicado su "legítimo derecho a criticar las políticas del gobierno israelí cuando viola sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas y los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia".

También ha apostillado que por la "ridícula" definición que, a su juicio, hace Vox del antisemitismo, también serían antisemitas "los 143 estados que votaron el pasado 10 de mayo a favor de que Palestina sea un estado de pleno derecho de Naciones Unidas", los "jueces" de la CIJ, el Papa Francisco, e incluso familiares de los secuestrados por Hamás que se han manifestado en contra de la operación militar en Gaza.

"En el día 104 de la guerra de Gaza, el señor Netanyahu dijo que el Estado de Israel tiene que controlar todo el territorio, desde el río al mar, porque eso es lo que ocurre cuando se ejerce la guerra", ha añadido, recordando también las causas que Netanyahu tiene abiertas "por corrupción".

AMIGOS DE UN NEGACIONISTA DEL HOLOCAUSTO

Además, Díaz ha acusado a Vox de haber invitado a un acto a Pedro Varela, del que ha dicho que es "uno de los principales negacionistas del holocausto en España" y al que ha acusado de haber presidido el Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE), una organización "neonazi" y de haber sido "condenado por vender libros que señalaban, literalmente, que todos los judíos son enemigos".

"En esa cumbre recibieron también, con honores, a dirigentes del Partido por la Libertad de Austria, entre otros, fundados por antiguos jerarcas nazis, señor Flores, nazis. Estos son sus aliados, los aliados de Vox en Israel", ha denunciado la vicepresidenta, quien ha acabado su primera intervención retando a Flores a decir si condena o no 2los más de 35.000 asesinados en Palestina".

Flores ha contestado que para responder a esa pregunta necesitaría saber cuál es "la fuente" de esos 35.000 asesinados y ha reprochado al Gobierno que lleve desde octubre "dando por buenas las cifras arrojadas por Hamás, con independencia de que éstas vengan desmentidas por la realidad, por medios de comunicación más serios o por Estados que tienen servicios de inteligencia en la zona un tanto más acreditados".

El diputado de Vox ha preferido centrarse en la política exterior del Ejecutivo de coalición que considera "tremendamente errada y perjudicial" para los intereses de España porque está provocando la caída de las exportaciones con Israel y pérdidas millonarias para las empresas.

En su primera intervención se había dirigido a Díaz como "viceministra de Exteriores" para poner de manifiesto que el Gobierno "tiene dos políticas exteriores contrapuestas" porque mantienen en este ámbito posiciones "divergentes" y están en "indisimulada competencia".

Flores Juberías ha lamentado que, por contra PSOE y Sumar, sí estén de acuerdo en "ponerse al lado de Hamás" para dar "espaldarazo diplomático a un país palestino" donde "no se han celebrado elecciones presidenciales desde el 2005, no hay elecciones parlamentarias desde el 2006 y, aquellas no las ganó el partido que está gobernando".

"No me importan los prejuicios que este quilombo les vaya a generar a usted, al señor Sánchez y a su partido, la decisión de meterse un día con la nación que mejor insulta y a la mañana siguiente con el país que mejor espía del mundo".

¿LA VAN A LIAR CON ESTADOS UNIDOS?

"¿Cuál va a ser el próximo quilombo en el que nos metan ustedes? ¿Qué viene después de Argentina y de Israel, Italia? ¿Van a liarla ustedes con el gobierno italiano porque Giorgia Meloni tenga relaciones especialmente cercanas con Vox? ¿O la van a liar con los Estados Unidos? Ahí creo que sí que tenemos bastante más papeletas", ha deslizado.

Y es que, a su juicio, Pedro Sánchez "quiere una némesis ideológica global" y "entablar un diálogo de tú a tú" con Donald Trump al que ya ve de nuevo en la Casa Blanca.

Yolanda Díaz no ha consumido todo el tiempo de su segundo turno alegando que no iba a contestar a Flores Juberías por ser "un condenado por maltrato, que de manera sistemática ataca los derechos de las mujeres". "Toda la ciudadanía conoce su catadura moral, las fotos con los asesinos de violencia machista y sus risas", ha alegado, defendiendo los avances feministas que han tenido lugar en España,